For syv år siden kunne Ejvind Pagh Larsen hverken tale, gå eller huske. Lørdag optrådte han med et Beatles-nummer på en festival for senhjerneskadede

Der var kun gået lidt mere end et år på efterløn, da Ejvind Pagh Larsen vågnede op en morgen. Egentlig synes han ikke, at der var noget i vejen. Men så sagde hans kone:- Hvad er der galt med dig. Du ser helt forkert ud.

Han nåede kun at gå to skridt, og så dejsede han om. Mere husker han ikke, før han vågnede op på hospitalet efter en hjerneblødning. Det skriver TV2 Østjylland.

- Jeg kunne ikke noget. Jeg kunne gå lidt, men det var meget usikkert, siger Ejvind Pagh Larsen.

Efter en lang indlæggelsesperiode uden de store fremskridt fik parret besked om, at hospitalet ikke kunne gøre mere. - Så havde jeg heldigvis en god kone, der mente, at vi kunne komme meget videre, siger Ejvind Pagh Larsen.Hun fik ham ind på Hammel Neurocenter. Og her begyndte der endelig at ske noget.

- De vidste, hvordan det skulle gribes an med alle mulige aktiviteter, siger Ejvind Pagh Larsen. Hukommelsen kom lige så stille. Og da han havde været der et halvt år, blev Ejvind Pagh Larsen flyttet til Tagdækkervej i Hammel, som er et bo- og aktivitetstilbud for senhjerneskadede.

Her lærte han det vigtigste.

- Jeg lærte at spille musik igen. Det lyder lidt krukket, men det var mit største tab, at jeg ikke kunne spille musik. Jeg kunne ikke læse, skrive, tale, og jeg kunne sgu ikke engang kende min kone. Men det var musikken, jeg savnede mest, siger Ejvind Pagh Larsen.

I dag kommer han på Tagdækkervej fem dage om ugen i dagterapi. Udover musik har han kastet sig over malerkunst.Han har også været med til at arrangere en musikfestival for senhjerneskadede på Tagdækkervej. Den foregik lørdag, hvor Ejvind Pagh Larsen optrådte med Beatles-nummeret 'Yesterday'.

Og det er der en helt særlig grund til.

- Da jeg begyndte at komme mig efter hjerneblødningen og begyndte at opfatte lidt, var det en af de melodier, som jeg genkendte. Den ville jeg lære, hvis jeg nogensinde kom til at spille igen, siger Ejvind Pagh Larsen.'Yesterday' kom på repertoiret som en af de første sange, da han kunne spille lidt igen.

- Det er en fornøjelse. Jeg elsker at stå og optræde for et publikum, siger Ejvind Pagh Larsen.

På festivalen deltog bands fra Danmark, London, Colombia og Mexico. Bag arrangementet, der efterhånden har vokset sig stort, står blandt andre socialpædagog Marianne Fog Martinsen.Det er den 8. festival, og kombinationen af senhjerneskadede og musik er langt fra tilfældig.

- Musik er jo inde og pille ved alt, der har med hjertet, kroppen og sjælen at gøre, siger Marianne Fog. Ejvind Pagh Larsen er helt enig:

- Musik er den bedste terapi for hjerneskadede mennesker. Det udvikler helt fantastisk, siger Ejvind Pagh Larsen.Han føler ikke, at han har skavanker efter hjerneblødningen i dag.- Bortset fra at når jeg vågner op i morgen, kan jeg kun huske få ting her fra festivalen. Men det dukker op hen ad vejen igen, siger Ejvind Pagh Larsen.