En bygning på Vidågade i Tønder er i fare for at styrte sammen, og derfor er vejen blevet spærret.

Det sker for at passe på forbigående og trafikken, oplyser vagtchef ved Sydjyllands Politi, Mads Lervad Dammark, til BT.

»Der er tale om en misvedligeholdt ejendom, som er i fare for at styrte sammen. Derfor er vejen blevet spærret af Tønder Kommune, og bilisterne skal finde en anden rute,« oplyser han.

Et hegn er sat op omkring ejendommen, og politiet opfordrer til, at man følger anvisningerne og holder sig uden for afspærringerne.