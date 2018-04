I august 2017 blev en efterskole og tre tilhørende lærerboliger i den nordjyske by Svankjær solgt på tvangsauktion. Nu, ni måneder efter, skal den på tvangsauktion igen.

Det skriver Nordjyske.dk.

Tilbage i august 2017 var det den sjællandske iværksætter Peter Hugo Hagen, der købte skolen og de tre lærerboliger for fire millioner kroner. Efterfølgende gik han sammen med en lokal arbejdsgruppe i forsøget på at få skolen i gang igen.

Men ifølge Bjarne Ubbesen, der er medlem af arbejdsgruppen og har arbejdet på skolen som lærer, gik de to parter fejl af hinanden, fordi kravet til husleje var alt for højt, skriver Nordjyske.dk.

Ifølge det lokale medie Limfjord Update krævede Peter Hugo Hagen en husleje, der var tre gange højere end forventet.

Derfor skal skolen nu sælges på tvangsauktion igen.

Da skolen blev sat på tvangsauktion tilbage i august måned, forsøgte en anden arbejdsgruppe og en række lokale folk ifølge Nordjyske.dk at starte en ny efterskole i Svankjær. Gruppen blev imidlertid overbudt på tvangsauktionen.

Samme gruppe er ifølge Bjarne Ubbesen fortsat interesseret i projektet og er således også villig til at arbejde sammen med Peter Hugo Hagen, hvis man formår at undgå at sælge skolen på tvangsauktion.