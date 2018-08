Nordjyllands Politi offentliggjorde torsdag morgen et billede af tre mænd, som menes at stå bag et røveri i Aalborg den 30. juni.

»Vi vil meget gerne tale med de her tre mænd. Kan du genkende dem, så ring meget gerne til os på 114,« skriver Nordjyllands Politi på Twitter i håb om, at offentligheden kan hjælpe politiet med at identifere og anholde de formodede gerningsmænd.

Vi vil meget gerne tale med de her tre mænd. Kan du genkende dem, så ring meget gerne til os på 114. #politidk https://t.co/xoGou8jXIr pic.twitter.com/o2gBqcI7GD — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) August 16, 2018

Røveriet, som skete omkring klokken 23:55 den 30. juni 2018, blev udført i et parkeringshus på Vesterbro nord for Kildeparken i Aalborg.

De tre formodede gerningsmænd skulle have truet en ung mand til at udlevere sit ur og kreditkort, imens han og to unge piger opholdt sig i parkeringshuset, mens de ventede på bussen.

»Røveri og trusler om vold er en alvorlig sag. Derfor håber vi på at høre fra borgere, der mener at kunne genkende de tre formodede gerningsmænd ud fra de her billeder,« siger fungerende politikommissær Martin Rolighed i en pressemeddelelse.

Har man oplysninger i sagen, bedes man ringe til Nordjyllands Politi på 114.