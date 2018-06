»Aldrig før har jeg vågnet så hurtigt.«

Vicedirektøren på Holbæk Sygehus Knut Borch-Johnsen fik et chok, da han kort efter midnat fik det opkald, enhver sygehuschef frygter: 'Der er brand i sygehuset'.

Op mod 100 brandfolk kæmpede mod flammerne i flere timer, før branden var slukket omkring klokken tre natten til onsdag. Heldigvis blev patientafsnittene ikke ramt og ingen kom til skade, men branden får konsekvenser for sygehusets drift - både på kort og langt sigt.

»Der i øjeblikket ikke varmt vand på sygehuset,« siger Knut Borch-Johnsen.

Det skyldes, at en administrationsbygning, hvor sygehusets varmtvandsanlæg er, blev ramt af branden.

»Jeg har været i kontakt med alle vores afdelinger, og meldingen er, at de selv er i stand til at varme vandet op efter behov. Så det går hverken ud over hygiejnen eller patientbehandlingen,« siger vicedirektøren.

80 brandfolk og 20 brandbiler er natten til onsdag sat ind for at slukke en omfattende brand på Holbæk Sygehus. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau Scanpix Vis mere 80 brandfolk og 20 brandbiler er natten til onsdag sat ind for at slukke en omfattende brand på Holbæk Sygehus. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau Scanpix

Dog kan sygehuset ikke levere varm mad til patienterne. De har i stedet fået kold mad onsdag morgen.

Jeg forstår godt, at patienter og personale er rystede. Det der ikke burde kunne ske på vores matrikel, skete. Vicedirektøren på Holbæk Sygehus Knut Borch-Johnsen om den voldsomme brand på sygehuset

Sygehuset var i syv timer lukket for nye patienter på grund af branden, men omkring klokken 8.30 onsdag morgen kunne der igen modtages patienter - både ambulant og akut.

Branden startede i Holbæk Sygehus' vaskeri, som nu er fuldstændig nedbrændt. Og det får konsekvenser.

»I øjeblikket kan vi ikke levere rent linned til vores patienter. Region Sjælland undersøger, hvordan det problem løses. Enten skal vi have linned fra andre sygehuse, ellers skal vi modtage det direkte fra andre vaskerier. Det har vi endnu ikke fået en afklaring på,« siger Knut Borch-Johnsen.

Branden spredte sig til 4000 kvadratmeter af hospitalet, men heldigvis blev patientafsnittene ikke ramt. Ingen personer er kommet til skade. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau Scanpix Vis mere Branden spredte sig til 4000 kvadratmeter af hospitalet, men heldigvis blev patientafsnittene ikke ramt. Ingen personer er kommet til skade. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau Scanpix

Holbæk Sygehus undersøger også, om der er opstået 'huller' i deres telefonnet, idet nogle af installationerne lå i administrationsbygningen, der blev ramt af branden.

»Alle andre funktioner skulle fungere nu,« siger Knut Borch-Johnsen.

Alligevel kommer der til at gå lang tid, før Holbæk Sygehus fungerer som før branden.

»De akutte gener forbundet med efterslukningen af de berørte bygninger og brandvæsenets færden på vores område forsvinder i løbet af et par dage, men vores vaskeri skal genopbygges, og det vil tage lang tid,« lyder det fra vicedirektøren.

Det personale, der var til stede i vaskeriet, da branden brød ud, kom selv ud, før flammerne for alvor fik fat i den nu udbrændte og sammenstyrtede bygning. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi tyder det på, at branden opstod i en tørretumbler ved et uheld.

»Jeg forstår godt, at patienter og personale er rystede. Det, der ikke burde kunne ske på vores matrikel, skete. Heldigvis skete det flere hundrede meter fra de bygninger, hvor patienterne ligger,« siger Knut Borch-Johnsen.

Brandvæsenet fik slukket flammerne omkring klokken tre natten til onsdag. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau Scanpix Vis mere Brandvæsenet fik slukket flammerne omkring klokken tre natten til onsdag. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau Scanpix

Røgen fra branden fandt vej til sygehusets kælderområde, men var ikke farlig. Derfor var det ikke nødvendigt at evakuere patienter og personale, mens den stod på.

Politiet afspærrede området omkring sygehuset kort efter midnat, men der blev åbnet igen omkring klokken 03.30. Både politiet og brandvæsenet er til stede, indtil efterslukningen af branden er helt færdig.