Efter et rådyr i weekenden blev angrebet af løse hunde i Ganløse Ore - og senere måtte aflives - beder Naturstyrelsen nu alle hundeejere om at huske at holde deres hunde i snor.

Det skriver Furesø Avis.

Det var en tilfældig forbipasserende kvinde, der lørdag pludselig hørte nogle hunde gø voldsomt og et andet dyr skrige i skoven mellem Farum og Vanløse. Da kvinden kom frem til det sted, hvor lydene kom fra, så hun to hunde løbe væk fra en råbuk, som blev liggende såret i skovbunden. Det fortæller naturvejleder i Naturstyrelsen Stephan Springborg

Kvinden ringede efterfølgende til politiet, og det skambidte rådyr blev senere opsporet og aflivet af hundefører Henning Gebauer, som fortæller, at det langt fra er første gang, han er blevet kaldt ud til den slags sager, hvor hunde har angrebet skovens dyr.

»Hunde har stadig deres jagtinstinkter, også hunde, som til daglig er søde kælehunde. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre til, at man altid holder sin hund i snor, når man lufter den i naturen. For de vilde dyrs skyld,« siger Henning Gebauer til Furesø Avis.

Han forklarer, at det var et forfærdeligt syn, der mødte ham lørdag, fordi hundene 'havde ædt sig ind i dyret bagfra'. Der var derfor 'hul i skridtet, bagben og lyske, øret var flænset'.

Naturstyrelsen understreger også over for lokalmediet, at hunde 'skal være i snor i skoven, undtagen hvis det er en hundeskov', da det udelukkende er hundeejernes ansvar, hvis en hund løber løs i skoven og angriber dyrene.