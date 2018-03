Mandag bød flere steder rundt om i landet på tæt tåge. De resulterede i en stribe voldsomme færdselsulykker - ikke mindst i det syd- og sønderjyske og på Fyn. To personer mistede livet, mens adskillige andre blev kvæstede. Tirsdag morgen advarer politiet et par steder i landet på ny om potentielt farlige forhold for trafikanterne.

To politikredse er tidligt tirsdag morgen ude på sociale medier for at advare billister om farlige forhold på vejene.

En af de politikredse er Sydsjællands og Lolland-Falsters.

Her har man i de tidlige morgentimer oplevet et uheld på den hovedvej, der løber mellem Næstved og Vordingborg. Vejen blev i en halv time mellem 04.15-04.45 lukket helt ned for at rydde op efter uheldet.

I forbindelse med genåbningen af vejen er politiet gået på Twitter for at advare trafikanter mod de store mængder vand, der er at finde på vejbanen i området efter en nat med konstant regn.

I tweetet skriver politiet:

'Der ligger meget vand på vejene i kredsen, så kør efter forholdene og vær årvågen.'

Så er landevejen mellem Vordingborg og Næstved åben igen. Der ligger meget vand på vejene i kredsen, så kør efter forholdene og vær årvågen. God tur vh. Vagtchefen #politidk. — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) March 13, 2018

Nedsat sigtbarhed

Men det er ikke eneste sted i landet, hvor politiet tirsdag morgen advarer billister. Også i det syd- og sønderjyske har vagtchefen hos politiet været på Twitter for at advare om et farligt forhold.

Her drejere det sig - som det var tilfældet mandag - om nedsat sigtbarhed. Det er mere specifik på motorvej E20 omkring Vejen, hvor sigtbarheden kun er omkring 100 meter. Derfor opfordres der til, at billister på strækningen viser hensyn i området.

Trafik: E20 omkring Vejen. Der er lige nu nedsat sigtbarhed ca. 100 meter.#vejen #politidk #vishensyn #trafik — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 13, 2018

Speciel i det syd- og sønderjyske blev mandag en voldsom dag på vejene. Tæt tåge gav mange farlige situationer, da sigtbarheden flere steder var under 100 meter. Adskillige færdselsuheld indtraf på E45, hvor biler og lastbiler igen og igen kørte ind i hinanden på grund af den lave sigtbarhed. Og et uheld avlede flere steder nye uheld.

I alt mistede to personer livet, mens mindst ti personer kom til skade i mere eller mindre alvorlig grad.

Det fik blandt andet Syd- og Sønderjyllands Politi til at gå ud med advarsler og opfordringer til folk på vejene om at holde afstand og sætte farten ned.