Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Den nye motorvej ved Herning har skabt store frustrationer for bilisterne, men nu – et år efter – bliver der gjort noget ved problemet.

Det hele bunder i dårlig skiltning ved motorvejen, som ikke viste vej til motorvejen mod Vejle.

Ingen skilte pegede mod Vejle, og ingen skilte viste, hvor bilisterne skulle hen, hvis de ville til Sjælland eller grænsen mod Tyskland, skriver Dagbladet Stuer Holstebro.

Helt konkret var problemet ved afkørsel 17, hvor bilisterne skal dreje af motorvejen for at fortsætte på en motortrafikvej for så at komme på motorvej igen.

Vejdirektoratet har indtil nu afvist kritikken af skiltningen, men det lader til, de har ombestemt sig.

»Mange trafikanter har opfattelsen af, at der er motorvej på hele rute 18 mellem Holstebro og Vejle. Og da Vejle ikke er fremgået som fjernmål, er mange trafikanter bare blevet på motorvejen. Nu hjælper vi trafikanterne til en bedre forståelse af vejforløbet,« siger seniorprojektleder i Vejdirektoratet, John Kjærsgaard, i en pressemeddelelse.

Skiltningen på den nye motorvej ved Herning laves om ved afkørsel 17. Hvad mener du om beslutningen?

Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.