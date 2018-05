Et smertestillende stof er gjort ulovligt i Danmark af sundhedsmyndighederne.

Fentanyl, der er omkring 100 gange mere kraftig end morfin, er nu gjort forbudt i Danmark.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet til TV 2.

Fentanyl har indtil nu krævet mindst to dødsfald i Danmark, 97 i Sverige og flere tusinde i USA. Derfor bliver varianter af stoffet nu gjort forbudt i Danmark.

Samtidig udsender Sundhedsstyrelsen en advarsel mod Fentanyl:

»Det er dødsensfarlige stoffer. Vi kan se, at der er dødsfald i Danmark, vores nabolande og ude i verden. Det er et meget kraftigt stof, og det er også derfor, at Sundhedsstyrelsen nu sender en advarsel ud, så vi kan undgå, at der er mennesker, der dør eller kommer alvorligt til skade,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ifølge TV 2.

Fentanyl bliver dermed sat ind på listen over ulovlige euforiserende stoffer sammen med blandt andet heorin – et stof som er 50 gange mindre kraftigt end fentanyl. Det betyder, at stoffet nu kun må bruges medicinsk eller videnskabeligt.

Mellem januar og oktober i 2017 blev 97 dødsfald som følge af fentanyl registreret i Sverige, og hvert år dør flere tusinde mennesker i USA af samme stof.

Generelt skal der ikke store mængder af fentanyl til, før det har en dødelig effekt. Det har misbrugsekspert Michael Lodberg Olsen tidligere fortalt.

»Der, hvor det er rigtig farligt, er, når man ikke ved, at man tager det. Hvis man for eksempel tager heroin blandet op med fentanyl, eller endnu værre, som vi har set i Canada, at folk har troet, de tog kokain, og så har det vist sig at være blandet med fentanyl,« siger Michael Lodberg Olsen til TV 2.

Popstjernen Prince døde den 21. april 2016 af en overdosis af fentanyl.