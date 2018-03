Det er et problem, når kendte danskere som Mascha Vang, der har flere tusinde følgere på de sociale medier, deler billeder af deres børn, lød det fra en række eksperter i en artikel i Kristeligt Dagblad mandag. »Uigennemtænkt kritik,« mener Mascha Vang.

Når kendisser som bloggeren Mascha Vang deler billeder af sin femårige datter, Hollie Nolia, på sin Instagram-profil, hvor knap 200.000 mennesker følger med, er det problematisk, fordi det gør barnet til allemandseje, mener Pernille Tranberg, der er rådgiver i digital sikkerhed og dataetik.

Men det er en kritik, som Mascha Vang har svært ved at forstå.

»Jeg synes ikke, at den kritik er særlig gennemtænkt, for jeg deler selvfølgelig ikke bare billeder af mit barn uden at gøre mig nogle overvejelser. Jeg er en ansvarlig voksen, der elsker mit barn nøjagtig som alle andre forældre,« siger hun og tilføjer:

»Og jeg tager et valg for min datter, nøjagtig som jeg gør i andre henseender i løbet af en uge. Skal hun have fredagsslik eller skal hun være veganer. Det er valg, jeg tager for mit barn, fordi jeg ved, hvad der er bedst for hende og for os.«

Pernille Tranberg påpeger desuden, at forældrene fratager deres børn retten til et privatliv, når der bliver delt billeder af dem på de sociale medier, fordi de ikke selv har mulighed for at vælge, hvad, hvor meget og hvornår der bliver delt ud af deres liv.

Mascha Vang mener imidlertid ikke, at det giver mening at holde sit barn fra de sociale medier.

»Det er fremtiden, og man skal passe på med at ville gøre alt forbudt, og så kan jeg af alle mennesker også finde ud af at fortælle og lære min datter, hvordan man optræder på de sociale medier,« siger hun.

Mascha Vang understreger samtidig, at hun udelukkende deler billeder af sin datter, fordi hun selvfølgelig synes, at hun er enormt dejlig.

»Hvis jeg ikke delte billeder af hende, så kunne hun måske komme om 10 år og spørge, hvorfor jeg ikke delte billeder af hende, som hendes klassekammeraters forældre gjorde af dem. Det her er valg, jeg tager for min datter.«

Ifølge Pernille Tranberg kan børnenes tilstedeværelse på de sociale medier ende med at få konsekvenser for dem, når de bliver voksne og eksempelvis skal søge job, men det er Mascha Vang delvist uenig i. Ifølge hende skal de voksne grundigt overveje, hvad de deler med deres børn og lære dem konsekvensen af det.

»Men helt at afskære sig fra de sociale medier vil give de unge et handicap ude på arbejdsmarkedet, da det er en stor del af vores samfund - både privat og professionelt,« siger hun og understreger samtidig, at hun aldrig kunne drømme om at udstille sin datter på en negativ måde.

Mascha Vang er med sine 194.000 følgere på Instagram blandt de mest fulgte danskere. Der er dog et lille stykke vej op til modellen Josephine Skriver, der med sine knap 5 millioner følgere er den dansker med flest følgere.