Der kører torsdag morgen fortsat ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, ligesom der vil være store forsinkelser på alle øvrige tog på strækningen.

Det skyldes, at togtrafikken over Fyn i øjeblikket kun kan bruge ét spor, efter et tog tirsdag aften kørte af sporet ved Odense. Det påførte tog og skinner så stor skade, at strækningen tidligst er klar torsdag klokken 15.

»Det er en usædvanlig situation,« fortalte områdechef for Spor Vest hos Banedanmark, Tom Birk Larsen, onsdag til nyhedsbureauet Ritzau:

»Vi taler om skader på 30 meter spor og 40 sveller, ligesom selve sporskiftet nærmest er totalskadet, hvilket er ret alvorligt. Det er kompliceret arbejde, vi skal i gang med, og vi skal indhente reservedele.«

Da de to spor over Fyn binder togtrafikken fra Jylland til Sjælland sammen, får det ødelagte spor konsekvenser for en del af DSB's togtrafik.

På DSBs hjemmeside oplyses det torsdag morgen, at togtrafikken påvirkes således:

Regionaltogene er erstattet af togbusser mellem Odense og Fredericia.

er erstattet af togbusser mellem Odense og Fredericia. IC- og Lyntog bliver forsinkede, da der kun er ét spor at køre i. DSB forventer også mindre forsinkelser i InterCity- og Lyntogs-trafikken mellem landsdelene.

DSB forventer, at togene tidligst kan køre normalt igen efter klokken 15 torsdag.