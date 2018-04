Følg reaktionerne her i BTs LIVE-blog.



Dramaet om forhandlingerne vedrørende en ny overenskomstaftale fortsætter. Endnu engang er de blevet udsat i to uger.

Midnat var egentlig den endelige deadline for overenskomstforhandlingerne, men natten til onsdag fortsatte de i Forligsinstitutionen. Tidligt onsdag morgen - efter 19 timers forhandlinger - har forligsmand Mette Christensen oplyst, at hun endnu engang har valgt at udsætte en storkonflikt med yderligere 14 dage.

Det oplyser Michael Ziegler, der forhandler på de kommunale arbejdsgiveres vegne, på Twitter.

Udsat igen. Tavshedspligt for resten! pic.twitter.com/CIb53hCpm6 — Michael Ziegler (@Mich_Ziegler) 18. april 2018

Af pressemeddelelsen, som Forligsinstitutionen har udsendt, skriver Mette Christensen blandt andet:

'Jeg har i dag – efter at have rådført mig med de to øvrige forligsmænd – besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil 2 uger.'

Oprindeligt havde forligsmanden ellers meldt ud, at det ikke var en mulighed at lade de langstrakte forhandlinger fortsætte natten ud, men hele natten til onsdag har lyset skinnet fra vinduerne i Forligsinstitutionen, mens parterne var samlet, og forhandlingerne trak ud.

'Udløber perioden uden resultat er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af 2 ugers perioden. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 8. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018', oplyses det videre i pressemeddelelsen.

Forhandlingerne om nye overenskomster for omkring 750.000 offentligt ansatte har været en langstrakt affære, siden de blev skudt i gang den 12. december. Fra den 1. marts gik forhandlingerne på det kommunale, det regionale og det statslige område ind i sin afslutning, da de gik i gang i Forligsinstitutionen.

Hvis overenskomstforhandlingerne bryder sammen, vil en storkonflikt komme til at lamme store dele af den offentlige sektor. Op mod 500.000 ansatte er udtaget til at strejke eller til at blive lockoutet.

Forligsmanden har indkaldt til nye møder fredag klokken 10.