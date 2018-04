Over 2000 børn og voksne er meldt ind i idrætsforeninger, der beskæftiger sig med e-sport.

København. Computerspil foregår i ikke længere kun i de private hjem rundt omkring. Et stigende antal danskere spiller nu computerspil i landets idrætsklubber.

Det viser idrætsforeningen DGI's årlige medlemsopgørelse, hvor antallet af e-sportsmedlemmer for første gang er registreret.

I alt spiller 2105 børn, unge og voksne over hele Danmark Counter-Strike, Fifa og andre computerspil i foreningsregi.

Et tal, der er kraftigt stigende, og overrasker Karen Friis Nielsen, der er direktør for Idræt & Motion i DGI, positivt.

- At medlemstallet ligger på 2105 er langt mere, end vi havde håbet på. Det viser, at e-sport har brug for foreningerne, og foreningerne har brug for e-sport, siger hun i en pressemeddelelse.

Ved udgangen af 2017 var der ifølge DGI 68 registrerede e-sports-foreninger i landet.

Opstarten af nye foreninger vokser med sådan en fart, at DGI forventer det dobbelte antal i 2018.

Martin Fritzen, der er projektleder DGI Esport, fortæller i en pressemeddelelse, at sporten er blevet udbredt i medierne blandt andet på grund af det danske hold Astralis, YouSee esportligaen og DR3 Esport.

Han tror, at langt flere i fremtiden vil melde sin ind i foreningerne.

- Der findes omkring en halv million danskere, der sidder derhjemme og spiller. Der er altså allerede en stor målgruppe, og når de får gode tilbud, får de lyst til at melde sig ind i en forening, siger han.

E-sport er langt fra det eneste område, der oplever fremgang.

Det samlede medlemstal for DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser en fremgang på 9095 unikke medlemmer, så der i alt er 2.230.856 medlemmer fordelt på 11.479 foreninger.