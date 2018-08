Hold ekstra øje med din hund i varmen. Vores firbenede venner risikerer nemlig at blive angrebet af maddiker i disse dage, lyder det fra dyrlæger.

At varmen kan være en udfordring for både to- og firbenede, er en kendt sag. Men vidste du også, at din hund og andre kæledyr kan blive angrebet af maddiker, som stortrives i det tørre og varme danske sommervejr?

Det er spyfluerne, som er problemet. Normalt er en maddike 12 dage om at blive til flue, men i år betyder de høje temperaturer, at der blot går fem dage, før en nyudklækket spyflue summer rundt. De lægger deres æg på hunden, og det kan få alvorlige konsekvenser for menneskets bedste ven.

Det skriver tv2.dk.

»Spyfluerne er især vilde med langpelsede hunde, får og kaniner, hvor der kan gemme sig fugt og afføringsrester i pelsen. Derfor er det klogt at holde sine husdyr kortklippet i det varme vejr, og så eller holde ekstra godt øje med revner og sår – især omkring mellemkødet og ved kønsåbninger,« siger seniordyrlæge Geoff Houser fra Københavns Universitet til tv-stationen.

Flere dyrlæger advarer nu på de sociale medier, om problemet. Blandt andre Skjern Dyrehospital, hvor rådet lyder at klippe hunden og rense eventuelle sår.

TV2 har talt med Villy Agerbo fra Vestjylland, som måtte aflive sin pekingeser på grund af et angreb af maddiker. Søndag opdagede han nogle maddiker under hunden Binogs næsefold, og allerede dagen efter måtte han sige et endegyldigt farvel til sin ven. Maddikerne var nemlilg begyndt at spise hundens hud.

Ud over at holde øje og rense sår, opfordrer Geoff Houser fra Københavns Universitet hundeejere til at anskaffe sig et loppehalsbånd og ikke mindst at gå til dyrlæge hurtigt, hvis man opdager maddiker på sin hund.