Lad ikke din hund lege med tennisbolde, lyder advarslen fra dyrlæger. Hundens tænder bliver nemlig slidt ned af den gule overflade på bolden.

De fleste hundeejere har mindst én af dem liggende, og hunde i alle aldre og størrelse elsker dem og kan lege med dem i timevis: Tennisbolde. Hundene løber efter boldene, griber dem, og de særlige energiske racer tygger dem til atomer.

Det er bare en rigtig dårlig idé, advarer Evidensia Slotsbyen Dyreklinik fra Hillerød. Tennisboldene risikerer nemlig at ødelægge hundens tænder, skriver klinikken i et opslag på Facebook, som er blevet delt næsten 800 gange. I opslaget advarer dyrlægerne hundeejere mod at give tennisbolde til deres firbenede venner.

Lene Thaulow er dyrlæge og klinikchef på Evidensia Vordingborg Dyrehospital, og hun ser mange hunde med tandskader på grund af tennisboldene.

»Det er super fint at lege med sin hund, men brug en bold, der er lavet til det. Det største problem med tennisboldene er, at det gule stofmateriale, den er betrukket med, bliver fugtigt i hundens mund. Derfor samler bolden grus og sand og kommer til at virke som sandpapir, som beskadiger emaljen på hundens tænder. Det værste er faktisk, hvis man bruge tennisboldene på stranden,« siger hun.

Lene Thaulow har set hunde, hvor både tandrødder og nerver er blottede, og i sjældne tilfælde bliver tænderne slidt helt ned til rødderne. Heldigvis er det ikke skader, der opstår fra den ene dag til den anden, tilføjer hun, og forklarer, at dyrlægen for det meste når at opfange problemet under det almindelige helbredstjek.

»Det her er et større problem, end man lige regner med. Det er noget, vi ser jævnligt. Især hos de racer, som er meget boldfikserede, som eksempelvis schæferhunde,« siger dyrlægen.

I stedet for de populære tennisbold opfordrer dyreklinikken hundeejerne at bruge gummibolde i stedet.

Der er dog god grund til at holde igen med kastelegene. Nogle hunde bliver nemlig så stressede af legen, at de har svært ved at falde ned igen.