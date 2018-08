Knuthenborg Safaripark tilbyder at overtage Cirkus Arenas elefanter.

Elefanterne i Nordens største cirkus optræder denne sommer for sidste gang. Når sæsonen 2018 er slut, skal de have et nyt hjem. Arenas tre elefanter er undtaget det nye forbud om vilde dyr i cirkus, men cirkusdirektør Benny Berdino har alligevel besluttet, at dyrene skal på pension.

Derfor tilbyder dyreparken på Lolland at give elefanterne et nyt hjem.

»Vi har kontaktet Cirkus Arena, fordi vi ønsker at give de tre cirkuselefanter et rigtig godt otium med masser af plads her i Knuthenborg Safaripark. Både fordi vi ville være kede af at se dem rejse videre til et udenlandsk cirkus med tvivlsomme dyreforhold, men også så danskerne kan følge dem under rigtig gode forhold her i Danmark,« siger ejer af Knuthenborg Safaripark, Christoffer Knuth, i en pressemeddelelse.

Det er på dette store areal, at Knuthenborg forestiller sig, at de tre cirkus-elefanter skal holde til i fremtiden. Foto: Knuthenborg Safaripark

Parken har udset sig et område på mellem 100.000 til 200.000 m2 med græs og store træer, hvor der er plads til alle tre elefanter.

Christoffer Knuth understreger, at elefanter er intelligente dyr, som sørger, når de mister et familiemedlem. Derfor er det efter hans mening vigtigt, at de tre dyr bliver sammen.

Hvis de tre cirkus-pensionister flytter til Lolland, vil safariparken bygge et nyt elefantanlæg til dem.

Knuthenborg Safaripark. Foto: Katrine Emilie Andersen

Det er dog endnu uvist, om Cirkus Arena vil tage imod tilbuddet. Cirkusset har nemlig givet udtryk for, at man ønsker at sælge elefanterne, men Knuthenborg Safaripark vil ikke betale for elefanterne. Og det er der - ifølge ejeren - en god grund til:

»Der er aldrig økonomi indblandet, når zoologiske haver udveksler dyr. Det er ekstremt vigtigt, at ingen

zoologiske haver gør undtagelser, så økonomi ikke bliver en faktor i det helt essentielle arbejde med at bevare

dyrearter,« siger Christoffer Knut.

Parken vil derimod for egen regning hyre en konsulent med ekspertise i elefanter til at hjælpe dyrene med overgangen fra cirkus til dyrepark.