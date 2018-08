Har du som studerende haft en usædvanlig oplevelse i forbindelse med jagt på studiebolig, eller er du blevet tilbudt en bolig til meget høj pris, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Inden længe starter nye studerende på landets videregående uddannelser, men der er boligmangel, og det gør de studerende desperate.

20-årige Lise-Lotte Andersen fra Tversted i Nordjylland er en af de 25.400 studerende, der er optaget på et studium i København, og som lige nu er på desperat boligjagt. Men den massive boligmangel medfører, at hun og mange andre studerende er henvist til boliger og værelser med en husleje, der overstiger SU-satsen markant.

»I aften skal jeg ud og se på en bolig, der koster 7.388 kroner om måneden for godt 30 kvadratmeter på Frederiksberg, og det er jo lidt over budget i forhold til det beløb, jeg får udbetalt i SU,« fortæller Lise-Lotte Andersen, der skal starte på CBS til september, og tilføjer, at hun vil takke ja til lejligheden, hvis hun får muligheden.

Og med en SU på 6.090 kroner før skat vil Lise-Lotte Andersen hver måned komme til at mangle over 1000 kroner alene for at kunne betale for huslejen for sin studiebolig.

Fakta Priserne i København B.T. har gennemgået en række annoncer på Facebook for værelser og studieboliger i Københavnsområdet. Herunder kan du se eksempler: Værelse på Frederiksberg. 22 m2. Husleje: 6500 kr. Værelse i Valby. 10 m2. Husleje: 4200 kr. Værelse i København. 13 m2. Husleje: 5750 kr.

»Så hvis jeg skal have råd til at bo i den, så skal jeg have et studiejob, og så får jeg nok også lidt hjælp fra mine forældre. Men det er jo en start, og så kan jeg altid se, om jeg kan finde noget andet,« siger Lise-Lotte Andersen, der føler, at hun har »meget« travlt, hvis hun skal nå at komme på plads inden studiestart.

En opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at der akut vil mangle 8.400 studieboliger til de kommende studerende i hovedstaden. Derfor efterlyser Dansk Byggeri også studieboliger i de store universitetsbyer, der er til at betale.

Lise-Lotte Andersen. Foto: Privatfoto Vis mere Lise-Lotte Andersen. Foto: Privatfoto

»Det er positivt, at der bliver bygget flere studieboliger i København, og kommunen har gode ambitioner, men vi mener stadig, at der er behov for mere. Særligt omkring det her akutte boligbehov,« siger økonomisk konsulent hos Dansk Byggeri Jacob Hangaard og tilføjer:

»Når vi fra politisk side har en ambition om, at de unge skal videreuddanne sig og komme igennem deres studier hurtigt, så er det også vigtigt, at vi skaber rammerne, så de studerende kan leve op til de her målsætninger.«

Nummer 96 i køen

Siden Lise-Lotte Andersen søndag fik den glædelige nyhed om, at hun var optaget på HA Almen Erhvervsøkonomi på CBS, har hun været på jagt efter en studiebolig i Købehavn. Forinden havde hun skrevet sig op på en række kollegier rundt om i Københavnsområdet.

»Men der er jeg så langt nede i køen, at jeg ikke vil gøre mig forhåbninger om noget. Der, hvor jeg er længst fremme i køen, står jeg nummer 96, og der er i øjeblikket to ledige boliger,« siger hun og forklarer, at hun primært har søgt efter studieboliger i cykelafstand fra studiet på Frederiksberg, fordi det er »nemmest og mest praktisk«.

Der er ret gode transportmuligheder fra nogle af forstads- og provinsbyerne og ind til København, så kan du forstå, hvis nogen mener, at det er en lidt forkælet holdning?

»Ja, det kan jeg godt, men jeg har det også sådan, at den tid, jeg skulle bruge på transport, den kan jeg i højere grad bruge på mit studium, hvis jeg ikke bor langt derfra. Men jeg kan jo blive nødt til at sige ja til en bolig, der ligger langt fra København, hvis der ikke er andet.«