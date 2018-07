Mandag omkring klokken 20.20 fandt en dykker et kranie fra et menneske i Buresø i Nordsjælland.

Nordsjællands Politi oplyser, at kraniet tirsdag undersøges nærmere.

»Kraniet er nu sendt til nærmere undersøgelse, hvor vi afventer svar. Vi har lige nu et hold ude for at undersøge bunden i det område, hvor kraniet blev fundet, nærmere. Men ind til nu er det meget sparsomt, hvad der er af oplysninger, og vi må afvente, hvad undersøgelserne af kraniet viser,« siger Henriette Døssing, der er pressekonsulent hos Nordsjællands Politi.

Kraniet er fundet af en privat dykker i den del af søen, der ligger i Slangerup.

Politiet kan endnu ikke oplyse, hvor længe undersøgelserne af kraniet vil tage.

En dykker fandt i går et kranie i Buresø. Kraniet undersøges nærmere og i dag gennemgås søbunden. Pt intet yderligere #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 3. juli 2018

Opdateres..