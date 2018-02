For første gang i Danmark er et dukkebordel med sexdukker åbnet i Aarhus, og interessen den første dag har været stor, fortæller ejeren

»Dagen er gået forrygende, der er masser af interesse, folk er nysgerrige, og mange vil gerne op at prøve,« fortæller ejeren Odin, som ikke vil have sit fulde navn frem, men hans identitet er redaktionen bekendt.

Bordellet, som hedder Doll House, har onsdag aften haft 12 kunder - alle mænd. Og det er helt almindelige mænd, der ønsker sex med dukker, men de har alligevel et typisk fællestræk, fortæller ejeren.

»Det er typisk generte mænd, der ikke har så nemt ved at udtrykke deres behov over for det modsatte køn, og så er det måske nemmere med en dukke.«

Kunderne har onsdag alle været mænd, men i en testperiode op til bordellets åbning, har der faktisk også været to kvindelige kunder. Dog har de været en del af et par, som har ønsket at prøve en trekant. Der vil også på sigt komme en mandlig dukke til homoseksuelle mænd og kvinder, fortæller ejeren.

»Det er en god måde for par at prøve en trekant på, uden at ens kæreste bliver jaloux, så det har være parrernes begrundelse.«

På hjemmesiden skriver det nye bordel: »Velkommen til Doll House - Stedet hvor pigerne ikke siger nej, og hvor alle gentlemen er velkomne.

Vi har skabt et univers fyldt med fantasier, så du får en gennemført oplevelse...«

Foto: TV 2 Østjylland Foto: TV 2 Østjylland

Kunderne bliver taget imod af en værtinde, som bliver vist hen til den ønskede sexdukke.

Bordellet er indrettet som et lægeværelse, et klasselokale, en stue og et SM-rum, hvor kunderne kan udleve deres fantasier.

Priserne varierer mellem 500 kroner for 30 minutter med én dukke til 3500 kroner i 180 minutter med fire dukker.

Det skal være et billigere alternativ til prostituerede, fortæller Odin.

»En prostitueret koster måske 1000 kroner for en halv time, mens en dukke koster 500 kroner,« fortæller Odin.

Der er allerede nu foretaget mange nye bookings.