I fremtiden vil der være flere af de eftertragtede orangebilletter, men DSB kan stadig ike love at sætte alle billetpriserne ned

Det er for mange en længeventet erkendelse, DSB er kommet med, efter flere politikere sammen med regeringspartiet Liberal Alliance har kritiseret DSBs priser.

»Jamen, vi synes også, at priserne har været høje. Derfor har vi de seneste år sat priserne væsentligt ned i landsdelstrafikken,« erkender Aske Wieth-Knudssen, underdirektør i DSB produkt.

Det skriver DR.

Aske Wieth-Knudsen fortæller, at det på visse tidspunkter af døgnet stadig væk er for dyrt at rejse med DSB i forhold til andre transportmuligheder. Men ifølge ham er der modsat andre tidspunkter, hvor billetpriserne ligger 70 procent under den normale billetpris. Det er især på de skæve tidspunkter af dagen, hvor der er mange ledig pladser i toget.

Læs også:

DSB jubler over tog til tiden

Antallet af orangebilletter er ifølge DSB tredoblet de seneste par år, og vi kan forvente endnu flere af slagsen.

»Jeg kan love at flere af de orangebilletter, som er op til 70 procent billigere end normalprisen, på de tog, hvor der er ledige pladser,« siger Aske Wieth-Knudsen.

Men en generel nedsættelse af priserne, er der fortsat lang udsigt til, da prisnedsættelserne afhænger af, om togene er tomme. Derfor vil mange af togafgangene i myldretiden ikke opleve nogle prisændringer.

Billetpriserne hos DSB er i gennemsnit forhøjet med 16 procent siden 2009, mens den generelle prisudvikling har været på 11 procent.