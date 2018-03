Mens det ifølge DSB og trafikselskaberne på Fyn og i Jylland bliver enklere at køre i tog og bus fra i dag grundet en ensretning af taksterne, bliver det imidlertid også dyrere for to grupper af rejsende: Det gælder for alle unge landet over i alderen 16 til 25 år samt ældre over 65 år.

For i forbindelse med ‘Takst Vest,’ som indebærer ensretning af priser og billetter vest for Storebælt, har DSB meldt ud, at ‘DSB Ung Kort’ er fortid. Det samme er tilfældet for DSBs 65-billetter.

Hidtil har alle unge samt studerende med studiekort kunnet opnå rabatter på 50 procent på rejser over de såkaldte takstzoner, altså længere rejser. Fredage og søndage var dog undtaget. Det gjaldt også for ældre.

Fremover bliver rabatten halveret til 25 procent. Til gengæld gælder de 25 procents rabat alle ugens dage, lover DSB. Dertil kommer en eventuel yderligere besparelse, hvis rejsen foregår uden for myldretiden, således at rabatten bliver minimum 40 procent i forhold til en standard billet-pris.

Ifølge Jyllands Posten vil de mindskede rabatter resultere i en merudgift på 38 kroner for en rejse mellem Aarhus og København på en lørdag. Således stiger prisen fra 194 kroner for en rejse med DSB Ung Kort til 232 kroner til de nu faste ungdomsrabatter uden for myldretiden. Det samme vil gælde for ældre.

På sociale medier lufter flere deres utilfredshed med, at rabatterne på 50 procent forsvinder.

Herunder kan du læse eksempler fra DSB’s Facebook-side.