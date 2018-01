’Aftenshowet’ havde brug for en håndboldekspert. Problemet var bare, at det var den forkerte ekspert, de fik fat i.

Håndboldherrerne styrer for tiden mod nyt metal ved EM-slutrunden i Kroatien. I den forbindelse ville ’Aftenshowet’ på DR1 have den tidligere landsholdsspiller Lars Christiansen med i studiet til en snak om landstræner Nikolaj Jacobsen.

Lars Christiansen bor i Kolding. Slår du Lars Christiansen, Kolding op på Krak.dk, kommer der to telefonnumre op. ’Aftenshowet’ kom til at skrive til den forkerte.

»Jeg er glad for invitationen og kunne da godt tænke mig at komme i ’Aftenshowet’,« skrev den ”forkerte” Lars Christiansen frisk tilbage til ’Aftenshowets’ journalist. Han tilbød i samme omgang at lave mad i deres studie-køkken, da han laver en god ’minestrone’, før han til sidst i sin besked afslørede, at de havde fat i den forkerte.

Den ”forkerte” Lars har efterfølgende smidt sms-korrespondancen med ’Aftenshowets’-journalist op på Facebook til stor morskab for folk på Kolding-egnen.

»Jeg troede først, at der var nogen, der tog pis på mig,« fortæller den ’forkerte’ Lars til BT, da vi ringer ham op for at høre nærmere.

»Jeg har været udsat for det før. Da jeg boede i Tyskland, hvor Lars Christiansen også er en kendt person, er jeg blandt andet blevet tilbudt at komme til en større håndboldturnering, som en overraskelse. Jeg sagde nej, for de kunne jo ikke andet end blive skuffet.«

Den ”forkerte” Lars Christiansen har aldrig spillet håndbold og er også ni år ældre end den ”rigtige” Lars Christiansen. Til hverdag hjælper han nye virksomheder godt i gang, og så dyrker han løb, cykling, kitesurfing og står på skateboard.

»Jeg er 54 år, men har fået målt mit kondital til en på 39 år. Jeg synes også, jeg er pænere end den anden Lars, haha.«

Han tilføjer, at han aldrig har snakket med sin navnebror, selvom de bor i Kolding.

»Vi har været i biografen på samme tid, men vi snakkede ikke sammen, så han vil ikke kunne huske det.«

’Aftenshowets’ journalist synes ikke, det er sjovt, at den forkerte Lars har lagt deres sms-udveksling ud på Facebook og har derfor ikke lyst til at kommentere forvekslingen. BT har kigget efter, og de fik desværre aldrig den ”rigtige” Lars Christiansen i studiet efterfølgende.

Den ”forkerte” Lars Christiansen vil dog stadig gerne komme med sin mening om landstræner Nikolaj Jacobsen og Danmarks EM-chancer:

»Jeg er stor fan af Nikolaj Jacobsen. Han er en fantastisk træner og har masser af power og energi. Jeg tror, vi går hele vejen. Det lugter lidt af guld.«

