‘Ta' til Costa Kalundborg, hvor de slanke palmer står og svajer blidt for brisen bag Jens Hansens bondegård.’

Shubiduas landeplage fra 1982 har sjældent ramt mere plet, end den gør i disse dage. Vi er stadig kun i maj, men har allerede haft flere sommerdage med temperaturer over 25 grader i år, end vi havde hele sidste år.

Faktisk er vejret så strålende i Danmark lige nu, at populære feriedestinationer i Sydeuropa nærmest blegner i forhold.

Sol og sommer på Bellevue Strand torsdag den 31 maj 2018. Foto: Liselotte Sabroe Sol og sommer på Bellevue Strand torsdag den 31 maj 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Mens solen brager derudaf herhjemme og giver en gennemsnitstemperatur på omkring 26 grader, må spanierne i Barcelona eksempelvis nøjes med en skyet himmel 20 grader.

Det samme er tilfældet i Lissabon i Portugal, mens det er endnu koldere i Las Palmas på Gran Canaria, hvor termometret blot viser 18 grader. Længere nordpå i A Coruña på den spanske vestkyst er det blot 15 grader.

Foto: Grafik: Sebastian Kirk Foto: Grafik: Sebastian Kirk

»Der er blevet ført varm og tør luft over Skandinavien fra Rusland, og det har givet os de her meget skyfri og varme dage,« forklarer vagtchef ved DMI Klaus Larsen om de omvendte vejrtilstande i Europa og fortsætter:

»Det, der afgør, hvor varmt det kan blive, er temperaturen et par kilometer oppe i atmosfæren, og der har vi ligget med 12-14 grader her, mens flere steder i Sydeuropa har haft mellem 6-10 grader. Samtidig har de haft skyer, der har holdt temperaturen nede.«

Klaus Larsen understreger, at det som altid er svært at spå om vejret langt ude i fremtiden, men alt tyder på, at det gode vejr fortsætter herhjemme i et stykke tid endnu.

Sol og sommer på Bellevue Strand, torsdag den 31 maj 2018. Foto: Liselotte Sabroe Sol og sommer på Bellevue Strand, torsdag den 31 maj 2018. Foto: Liselotte Sabroe

»I første omgang fortsætter det herhjemme. Højtrykket, der ligger og styrer det, trækker mod øst, så i første omgang daler temperaturen med et par grader. Men det ser da ud til, at vi bliver liggende i den her varme luft i hvert fald de næste 14 dage, siger han.

Så spar hellere pengene og bliv i Danmark. Tag eventuelt til Sønderjylland og smag en ‘frikadella’ - eller måske på weekendtur for to på kamel til Holstebro.