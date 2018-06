Har du set eller hørt noget? Har du informationer, som, du mener, kan have interesse? Eller har du relevante billeder? Så kontakt BT på dans@bt.dk

Onsdag morgen rykkede en helikopter ud til en syg passager på Oslo-båden

En helikopter hang tidligt onsdag morgen lavt over Oslo-båden, fordi en mandlig passager var blevet syg, det skriver Helsingør Dagblad.

Manden er i midten af 20'erne, og han havde kraftige smerter. Da DFDS, der er selskabet bag Oslo-båden, vurderede mandens tilstand, besluttede de, at tilkalde en lægehelikopter. Da helikopteren nåede færgen lå den mellem Helsingør og Helsingborg.

Den syge mand blev fløjet på Rigshospitalet, og der er endnu ikke nogen info om mandens tilstand.

DFDS har faste regler for, hvordan der skal handles, når en passager bliver ramt at sygdom ombord på færgen. I de værste tilfælde tilkaldes netop en helikopter, der flyver passageren til nærmeste hospital.

Det er muligt for en helikopter at lande på Oslo-båden, men oftest er det hurtigere og nemmere at hejse den syge passager direkte op i helikopteren, mens den er i luften. Det var det, som skete onsdag morgen.