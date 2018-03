S-togene er fredag morgen ramt af forsinkelser, og passagerer må derfor forvente længere rejsetid.

Det skyldes, at et tog har været tæt på at påkøre en person ved spor 10 på Københavns Hovedbanegård.

»Der er et sket det, at en person løb ind over sporet og var tæt på at blive ramt af et S-tog. Heldigvis nåede S-toget at bremse, men det betød, at vi måtte have en anden lokofører på toget inden vi kunne fortsætte,« oplyser DSBs kommunikationsafdeling til BT.

En kort overgang var trafikken i i nordgående retning mellem Københavns Hovedbanegård og Vesterport helt afbrudt, men kort før klokken 7 melder DSB, at man kører igen.

Forsinkelserne berører både linje A, B, C, E og H. Kun linje F, der slet ikke rammer Københavns Hovedbanegård, kører helt som vanligt.