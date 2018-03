Ovenfor kan du se en video, der forklarer, hvad der er sket i ubådssagen - fra Kim Wall forsvinder den 10. august - frem til nu.

Sagen om den drabstitalte opfinder Peter Madsen og Kim Wall har vakt opsigt verden over. Men det er kun meget få mennesker, der har fulgt sagen på tæt hold. En af disse er vicepolitiinspektør og chef for afdelingen for personfarlig kriminalitet, Jens Møller Jensen. Og det er en sag, der har fyldt meget hos ham - også privat. Det fortæller han til Euroman.

»Forleden havde jeg en dag, hvor følelserne kom i spil. Ikke at jeg sådan blev personligt ked af det. Jeg følte mig bare rigtig trist til mode. Måske var det, fordi jeg over så mange dage havde været i kontakt med familien, og det var nu definitivt, at deres datter var død. Det er svært at forklare,« siger Jens Møller til Euroman.

Jens Møller fortæller også, at ubådssagen er en sag, han tænker mere eller mindre konstant på. Og han er også sikker på, den vil fylde meget hos ham i fremtiden. Og det gælder også mange andre sager.

Vicepolitiinspektøren har også stået i spidsen for blandt andet 'Trippeldrabet på Frederiksberg', der stadig den dag i dag, kan gøre ham ked af det, men påpeger også, at man heller ikke skal være kold og upåvirket, hvis man for eksempel ser en afdød. Er man det, skal man overveje, om det er det rette job for én.

En af grundende til, at drabssager også påvirker ham meget, er fordi, han ofte bliver talerøret til de pårørende.

Jens Møller har selv fået et tæt forhold til Kim Walls forældre, da han har været personen, der har givet dem nye oplysninger om deres afdøde datter hele sagen igennem, og taler ofte med dem flere gange om dagen.