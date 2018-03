773 millioner kroner over fem år.

Så meget har DR udsigt til at skulle spare som følge af det kommende medieforlig. Det har regeringen fredag aftalt med sit støtteparti, Dansk Folkeparti. Det vil kunne mærkes, lyder det samstemmende fra tre kendte DR-medarbejdere, som BT har talt med.

Alex Nyborg Madsen

»Jeg regnede ikke med, at vi ville slippe uden skrammer. Det ville være naivt at tro. Det har stået på længe, og det var så tydeligt, at der var politisk vilje og lyst til at skære. Derfor er det ikke overraskende,« siger han.

»Jeg tror, jeg har det som stort set alle andre medarbejdere. Det ene øje græder lidt for DR, fordi vi er stolte af vores arbejdsplads og vores arbejde - og det andet øje græder for en selv, fordi man tænker, om man er en af dem,« lyder det fra P4-værten, der efterhånden har været på lønningslisten i DR i 35 år.

Det gør, at man vænner sig til lidt af hvert, fortæller han.

»Når man arbejder i DR, har man nogen gange oplevede det helt syrede, at der sidder folk i bestyrelsen, der ønsker at det går skidt for virksomheden. Man må agere i det og kæmpe for det, man har kært.«

Clement Kjersgaaard

»DR skal være samlende. DR skal være et stort telt, hvor alle føler, der er plads til dem. Der er det ikke, hvis der kun er otte stole i teltet,« lyder reaktionen fra Clement Kjersgaard, der er vært på 'Debatten' og 'talkshowet Vi ses hos Clement' på DR2.

Kun ved at være store kan DR konkurrere mod udenlandske aktører som Netflix og YouTube, pointerer han.

»Dagsordenen bliver sat af dem, der har penge til at købe sig til det. Diskussionen om mediepolitikken må udspringe af, at vi som samfund svarer på, hvordan vi sørger for at stille borgerne bedst i den virkelighed. DR er jo til for deres og for demokratiets skyld,« siger tv-værten, der pointerer, at en besparelse på 20 procent på hele budgettet ender med at gøre mest ondt på programproduktionen.

»Det er ikke et argument, det er bare en konstatering. DR har så store faste udgifter, som man i udgangspunktet ikke kan røre. Der er ikke et kæmpe produktionsapparat, der står og bliver koldt, når det ikke bliver brugt. Det var der for 35 år siden, men sådan er det ikke i dag, hvor mange af os, inklusiv jeg selv, er kontraktansat til at løse bestemte opgaver. Jo mere dansk indhold, man vil have, desto dyrere bliver det.«

Adrian Hughes

DR K og P1-værten Adrian Hughes fortæller, at han og kollegerne er 'halvvejs i chok'.

»Vi vidste alle, det ville ende med besparelser, men jeg tror mange af os spilede øjnene op, da vi forleden kunne se bestyrelsesformand Michael Christiansen citeret for, at DR godt kan spare 10-12 procent. Med venner, der siger sådan, hvem har så brug for fjender? Vi har savnet det store højglanspolerede forsvar for DR.«

Det har ikke hjulpet med sager som ansættelsen af en tidligere direktør som mangfoldighedskonsulent og transporten af korrespondent Johannes Langkildes hustrus hest over Atlanten. Dem har politikerne nemlig ikke været sene til at udnytte, pointerer Adrian Hughes.

»DR er blevet fremstillet som en mastodont, man uden problemer kan høvle 20 procent af. Politikerne taler heller ikke om at skære, men om at fokusere. De gør os nærmest en tjeneste, må man forstå.«