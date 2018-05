Som led i regeringens planer om at skære i budgettet hos Danmarks Radio, har man valgt at sige farvel til en af husets direktører.

I et forsøg på at tilpasse sig de besparelser, der inden længe rammer Danmarks Radio, vil der fremover kun være én direktør for public service-husets administrative område. Det betyder ifølge en pressemeddelelse, som DR har udsendt tidligere tirsdag, at man siger farvel til direktør for området Rådgivning, Strategi og Kommunikation (RSK), Caroline Reiler.

'De funktioner, der er samlet i RSK, spiller en helt central rolle i forbindelse med forberedelse af den kommende spareplan og ny virksomhedsstrategi. Derfor har jeg fundet det rigtigst at få afklaret Carolines fremtidige rolle, før vi for alvor går i gang med at udarbejde spareplanen, hvor vi kommer til at se på alle dele af DR. Både organisering, administration og indholdet,' lyder det fra Marie Rørbye Rønn i pressemeddelelsen, hvor det tilføjes, at stillingen helt nedlægges.

Caroline Reiler, der har været RSK-direktør siden 2014, er uddannet jurist og har arbejdet i DR siden 1999. I den tid har hun arbejdet tæt sammen med Maria Rørbye Rønn, der i pressemeddelelsen kalder Caroline Reiler for en af sine 'allertætteste medarbejdere'.

'Jeg sætter hendes store integritet og dybe indsigt højt og vil gerne sige tak for et fantastisk samarbejde, en kæmpe indsats og flotte resultater. Vi har sammen oplevet store forandringer i DR, og nu står vi atter over for meget betydelige ændringer. Vi kommer til at gennemføre en generel slankning af DR. Derfor er det naturligt, at der fremover kun skal være én direktør for de administrative områder. Jeg kommer virkelig til at savne Caroline både på det personlige og faglige plan og ønsker hende alt det bedste på den videre færd,' lyder det videre fra Marie Rørbye Rønn.

Caroline Reiler fortæller i pressemeddelelsen, at hn kommer til at savne de mennesker, hun har arbejdet sammen med hos DR.

'DR er en fantastisk arbejdsplads, og det har været et stort privilegium at være med til den transformation, der er sket over de senere år. Der er dygtige og passionerede mennesker over hele linjen, og dem kommer jeg til at savne. Jeg vil ønske både chefer og medarbejdere al muligt held og lykke med det vigtige arbejde, DR nu skal i gang med.'