DR-journalist Bjarne Steensbeck, der til dagligt er politisk analytiker hos DR Nyheder, sad for 20 år siden og græd på Gråbrødre Torv.

Tårerne trillede ned af journalistens kinder, efter han kort forinden hos lægen havde fået den besked, som mange frygter: 'Du har type 1-diabetes'. Bjarne Steensbeck travede direkte ned på Gråbrødre Torv i København, hvor han i en pølsevogn købte en hotdog og en Cocio. Da måltidet var indtaget, lod han tårerne få frit løb.

Det fortæller 46-årige Bjarne Steensbeck i et nyt interview med magasinet Diabetes, der er Diabetesforeningens medlemsblad.

»Jeg satte mig på en bænk, spiste min hotdog og drak min kakaomælk og tænkte: 'Satans osse! Det er sidste gang, jeg kan gøre det her.' Bagefter tændte jeg mig en smøg, og så løb tårerne sgu ned ad kinderne på mig. Jeg vidste jo ikke ret meget om diabetes, eller hvordan man lever med det, så jeg troede, at det var slut med alle de sjove ting i livet,« fortæller han i interviewet med Diabetes.

Men Bjarne Steensbeck skulle blive klogere. Diabetes er nemlig ikke ensbetydende med, at du aldrig kan nyde en ristet med det hele eller en lun Cocio.

»Lynhurtigt fandt jeg ud af, at jeg kunne de samme ting som før. Jeg kan stadig gå i pølsevognen. Jeg kan bare ikke gøre det hver dag – præcis ligesom alle andre heller ikke kan gøre det. Når man har diabetes, opdager man, at man selv kan gøre noget og tage ansvar for sin sygdom. Man lærer jo, hvor meget insulin det kræver at spise sådan en hotdog. På den måde er jeg ret hurtigt kommet til at leve et liv, der minder om den måde, som alle andre også burde leve på. Altså et liv med fornuftig kost og motion,« fortæller han.

Ud over at leve med »fornuftig kost og motion« har Bjarne Steensbeck, der også er vært på P1-programmet 'Slotsholmen', altid en insulinpumpe og sensor på sig, så han kan følge med i niveauet på sit blodsukker. Det er nødvendigt for radioværten, så han ikke pludselig sidder i en direkte radioudsendelse og er i akut mangel af sukker.

Bjarne Steensbeck har tidligere været journalist på Politiken og politisk redaktør på Berlingske. Han bor til dagligt i Hellerup med sin kone og deres to børn på 13 og 15 år.