Hvis du var en af de mange danskere, der uge efter uge benyttede X Factor-app'en, når du stemte på live-deltagerne, så har du sandsynligvis videregivet data til Facebook.

Det skriver Jyllands-Posten.

Avisen har fået Filip Wallberg, der er forsker i digitale og sociale medier og journalistisk lektor på Syddansk Universitet, til at overvåge netværkstrafikken fra sin egen telefon for på den måde at se hvilken information, forskellige apps har videregivet.

I X Factor-app'en fremgår der ingen informationer om, at DR deler dine data med Facebook, men efter Filip Wallbergs undersøgelse står det klart, at Facebook blandt andet har kunnet følge med i brugernes tekniske info, version af styresystem og skærmopløsning.

Og det er stærkt kritisabelt, mener Jesper Lund, der er formand for IT-Politisk forening.

»Man skal som dataansvarlig for personoplysninger sikre sig, at de ikke bliver videregivet. Der har DR efter min overbevisning en juridisk forpligtigelse. Og med den kommende persondataforordning er der i hvert fald ingen tvivl om, at det her ville være et brud på reglerne,« siger han til Jyllands-Posten.

Det strammer vi op på Michael Arreboe, digital chef i DR

Hos DR er man da heller ikke bleg for at indrømme, at man har begået en bommert, og ifølge digital chef i DR, Michael Arreboe, har man handlet i strid med egne regler.

'Her må vi lægge os fladt ned og sige, at kontrollen ikke har været god nok. Det strammer vi op på, og det er i det hele taget et område, vi har meget fokus på,' skriver Michael Arreboe i en mail til Jyllands-Posten og tilføjer, at app'en er lavet af en ekstern leverandør.

Jyllands-Postens undersøgelse viser også, at det ikke kun er X Factor-appen, der har videregivet oplysninger. Apps fra både DSB, Skat og Folketinget har således videregivet informationer til Google Analytics.

Både DSB og Folketinget meddeler til Jyllands-Posten, at man vil se på problemet. DSB vil således udvikle en ny app og sørge for, at personlige oplysninger ikke videregives, mens Folketinget vil stoppe samarbejdet med Google Analytics.

Deling af oplysninger med Facebook har været i søgelyset den seneste tid, efter det for nylig kom frem, at 87 millioner brugeres oplysninger er blevet videregivet til analysefirmaet Cambridge Analytica. Facebook-grundlægger Mark Zuckerberg er siden blevet tvunget til at forklare sig for den amerikanske kongres og for Repræsentanternes Hus.