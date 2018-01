Populær tv-serie om danmarkshistorien løb med to eftertragtede priser, da tv-branchen kårede årets programmer.

København. DR's store satsning, tv-serien "Historien om Danmark", blev den store vinder, da tv-branchen lørdag aften uddelte Tvprisen 2018 i Tivoli Congress Center i København.

Dokumentarserien om Danmarks historie fra stenalder til moderne tid løb med både seernes pris og prisen for bedste nyskabelse inden for fakta-genren.

Fortælling om Danmarks historie blev sendt i 2017 over ti afsnit.

I første sæson så over én million seere med. Og hen over sommeren meldte flere museer om flere besøgende og om voksende interesse for genstande, som var omtalt i tv-serien.

Efter anden sæson kom der dog en anelse malurt i bægeret. Seriens sidste afsnit blev kritiseret for at være ensidig i beskrivelsen af efterkrigstidens Danmark.

DR løb også med sejren i en af de øvrige prestigefulde kategorier, årets bedste tv-serie. Den gik til dramaserien "Herrens veje".

Fælles for både den historiske tv-serie og dramaserien om præsten Johannes' mørke sider er i øvrigt, at skuespiller Lars Mikkelsen er gennemgående figur.

Samme Lars Mikkelsen var også nomineret i kategorien for årets vært. Titlen gik dog til Lasse Sjørslev fra TV2 News.

Æresprisen Årets Otto, der er opkaldt efter tv-værten Otto Leisner, gik til tv-dokumentarist Poul-Erik Heilbuth.

Tvprisen er branchens kåring af de bedste programmer og personlige præstationer på dansk tv.

De 24 priser blev uddelt efter indstilling fra en jury på 116 medlemmer.

De har set timevis af danske tv-programmer igennem og har lagt vægt på blandt andet de fem kriterier: idérigdom, eksekvering, tilrettelæggelse, dramaturgi og underholdningsværdi.

Producentforeningen står bag uddelingen af Tvprisen. Det sker i samarbejde med sponsorer og samarbejdspartnere.

/ritzau/