18 lande skal skæres ned til 10, når den anden semifinale i Eurovision afholdes torsdag aften.

Lissabon. Torsdag aften skal Jonas Flodager Rasmussen under kunstnernavnet Rasmussen bevise, at Danmark har det, der skal til for at gå videre til finalen i Eurovision.

Med sangen "Higher Ground" skal han i semifinalen konkurrere mod 17 andre lande, der ligesom danskeren håber på en billet til det helt store show, der finder sted lørdag aften i Lissabon i Portugal.

DR's underholdningschef Jan Lagermand Lundme er optimistisk, men tør nærmest heller ikke tro på andet, end at Danmark går videre, selv om konkurrencen er hård.

- Jeg føler mig rimelig sikker. Det ville være en katastrofe, synes jeg nærmest, hvis vi ikke går videre. Vi har en stærk sang, så jeg tror på det, siger han og uddyber:

- Sangen er god og jeg synes, Jonas gør det fremragende på scenen. Det er en stærk optræden, der sætter sig, og som man husker. Det er vikingerne. Og det kan noget i Eurovision, siger han.

Han bliver bakket op af DR's melodigrandprix-kommentator og ekspert, Ole Tøpholm, der sidder bag mikrofonen for at guide de danske seere gennem aftenens semifinale.

Han mener, at danskernes rå og vilde look vil blive husket mellem de mange optrædener.

- Vi skal videre til finalen, det er sangen også til. Den skiller sig både ud visuelt og i melodien, fordi der er så mange poppiger og popdrenge i forskellige aldre og kostumer i semifinalen, siger Ole Tøpholm.

- Det burde være en sikker finaleplads, men man kan aldrig vide. Vi skal have point fra andre end bare nordmændene og svenskerne, siger han om vores nordiske naboer, der også skal kæmpe i aftenens semifinale.

Sidste år gik Danmark med Anja Nissen videre til finalen, men året før det, i 2016, måtte danske Lighthouse X allerede forlade Eurovision i semifinalen. Det samme skete for Danmarks deltagere i 2015, Anti Social Media.

Semifinalen sendes klokken 21.00 på DR1.

/ritzau/