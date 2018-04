Fra 2019 kommer Danmarks Radio til at ændre radikalt på måden, de laver tv, skriver Politiken onsdag.

Fra at tænke tv-programmer til fjernsynskanalernes faste sendeplaner og efterfølgende lægge indholdet ud digitalt skal DR nu skabe indhold, der først og fremmest skal fungere på onlinetjenesten DRTV.

Direktør i DR Medier Henriette Marienlund kalder den kommende publiceringsplan for »den største ændring i DR siden monopolbruddet« og uddyber:

»Der kommer til at være ændringer for alle, der ser tv, lige meget hvor. Når vi begynder at tænke digitalt fra starten, vil hele tv-området blive gentænkt skridt for skridt – det gælder alt fra genrer og konkrete udsendelser til formater og greb«, siger hun til Politiken onsdag.

Ændringen bliver blandt andet foretaget, fordi tal fra DR Medieforskning viser, at de 20-29-årige er gået fra at se 211 minutters tv i 2010 til 117 minutter i 2016 og kun 70 minutter i 2017. Samtidig har 30 procent af målgruppen slet ikke et fjernsyn i deres hjem.

DR er dygtige til at nå de yngste seere med Ramasjang og Ultra, men de er nødt til at rette sig mere mod de unge voksne, hvis man fortsat skal være et public service-medie til alle. Henriette Marienlund mener, det ville være respektløst, hvis ikke man forsøger at nå de unge.

»Vi kan ikke forvente, at de unge skal se DR på samme måde som jeg eller min mor. Med den voksende generationskløft er det vigtigt, at vi stadig har noget at være sammen om. Et kulturfællesskab. Det er vores opgave som Danmarks Radio at skabe det«, siger hun til Politiken.