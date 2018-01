Dorthe Kristensen fra Oddesund er godt og grundig træt af PostNord.

8. august 2017 sendte hun en 16 kilo tung kuffert med primært tøj op til familie i Grønland. Pris: 580 kroner.Men her 5,5 måned efter er kufferten stadig som sunket i jorden.

Men her stopper post-frustrationerne ikke for Dorthe Kristensen. Den 11. januar modtager hun selv et brev, der har været halvanden måned undervejs. Og vel at mærke ikke fra Grønland.

- Det er simpelthen for dårligt, siger Dorthe Kristensen til DR P4 Midt & Vest.

Hun har flere gange kontaktet PostNord om den forsvundne kuffert. Uden at få et svar.

DR P4 Midt & Vest har kontaktet PostNord, der nu har undersøgt sagerne om det forsinkede brev og den forsvundne kuffert. Og selskabet erkender, at der er sket en fejl i forhold til behandlingen af Dorthe Kristensen postforsendelser og den efterfølgende behandling hos Kundeservice.

- Jeg er rigtig ked af, at kufferten ikke er kommet frem, og endnu mere ked af, at hun ikke har fået hjælp. Det er ikke godt nok, siger kundeservicechef Henrik Larsen.

Han har nu givet Dorthe Kristensen en stor undskyldning og vil sørge for, at PostNord afregner, hvad hun har til gode i tabt værdi og porto.Men kufferten, den er væk.

- Vi aner simpelt hen ikke, hvor den her kuffert er henne, erkender kundeservicechefen fra PostNord.

Dorthe Kristensen er tilfreds med at få en opringning fra kunderservicechefen, men undskyldningen har ikke mildnet hendes syn på PostNord.

- Hvorfor skal man gå i pressen for at få hjælp? Det kan ikke være rigtigt i dagens Danmark. Jeg har ikke tillid til PostNord mere, siger Dorthe Kristensen.

PostNord har netop søsat en stor annoncekampagne i flere aviser, hvor postledelsen fastslår, at det skal være slut med utilfredse kunder og forsinkede breve og pakker.