Dorte Schultz fra Køge fik for nylig en lille, sød killing, Robbie.

Killingen er ikke den første kat, hun har haft. Sidste år i august måtte hun aflive sin første kat, da den kom blødende hjem med et skudhul i kroppen.

Fredag formiddag i sidste uge kom Robbie hjem med blodige pletter på sin orange pels og et hagl i maven - haltende ind ad kattelemmen.

»Jeg ser hullet og tænker 'nej, nej, nej, ikke igen,« siger Dorte Schultz til BT.

Synet af en såret kat håbede hun ikke at skulle opleve igen.

Dorte Schultz skyndte sig at få Robbie på Ølby Dyrehospital, så hun ikke mistede endnu en kat.

»Lægerne smed alt, hvad de havde i hænderne og opererede den. Efter tre til fire timer kunne vi få ham hjem igen,« siger hun og forklarer, at Robbie havde indre blødninger og skader ved leveren.

Nu har han det godt igen.

Ejerkatte må ikke længere skydes - heller ikke efter forudgående advarsel til ejeren, efter at Mark- og Vejfredsloven blev ændret i 2014. Det er dog lovligt at skyde en ejerkat, hvis katten angriber husdyr eller er til fare for personer eller ejendom.

Dorte Schultz er træt af, at der er en ukendt gerningsmand, der skyder efter katte.

»Vi holder ham inde nu, og sørger for, han ikke får flere skader. Men han er vant til at komme ud og ind, så han er ikke tilfreds,« siger hun.

Dorte Schultz valgte efter episoden at lave et Facebook-opslag med billeder af sin skadede kat, for at oplyse folk i nærområdet i Køge om, at deres katte er i fare, hvis de ikke holder dem inde. Se opslaget nedenfor.

Dorte Schultz anmeldte episoden til politiet, der har bekræftet overfor BT, at der er en eftersøgning i gang for at finde gerningsmanden.