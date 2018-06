Den tidligere Se og Hør-chefredaktør Kim Henningsen har haft svært ved at få en fod inden for i mediebranchen, efter han sidste år blev dømt i den såkaldte Se og Hør sag. Derfor har den 63-årige tidligere mediechef nu kastet sig over en helt anden branche og lejer sig selv ud som caddie til golfspillere for den nette sum af 2.000 kroner.

'Jeg møder en time før tee-off, renser dine køller og jern, går med på drivingrange, kører din bag rundt, river efter dig i bunkere, rengøre dine jern efter hvert slag, fører dit scorecard, og efter runden bringer jeg dit udstyr til din bil,' skriver Kim Henningsen i et opslag på Facebook.

Den tidligere Se og Hør-chef fik i 2016 en dom på et års betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste i ’Se og Hør-sagen’, og siden har Kim Henningsen ikke lagt skjul på, at han har haft svært ved at få det hele til at løbe rundt økonomisk. Derfor har han blandt andet taget job som avisbud, og nu er turen altså kommet til golfbranchen.

»Jeg klynker ikke, men jeg har en husleje, jeg skal betale, og efter ’Se og Hør-sagen’ er jeg tilsyneladende blacklistet til det, jeg er bedst til, journalistik og ledelse, og så må jeg jo finde andre måder at tjene til huslejen. Og det, jeg er næstbedst til, det er golf, som jeg har spillet i over 40 år.« siger Kim Henningsen til B.T.

Siden han delte opslaget lørdag aften, har han allerede fået to henvendelser fra folk, der gerne vil hyre Kim Henningsen som caddie.

»Det man ikke kan tage fra mig, trods min psykiske nedtur og ’Se og Hør-dommen’, det er min ja-hat, så det er fedt, at nogen siger: Det er kraftedeme i orden, kammerat. Det er nok en kombination af, at man gerne vil have en gut, der laver det beskidte arbejde, men jeg har også en fornemmelse af, at nogle siger: Det er fandeme i orden, at du ikke bare stiller dig ned og tager kontanthjælp,« siger Kim Henningsen og tilføjer, at det dog ikke er caddie-jobbet, der skal forsøge ham.

»Det er til et ekstra lag pålæg eller et glas rødvin. Det er for charmen og hyggens skyld. Jeg synes, man skal nyde nuet, og hvis nogen er med på et sjovt gimmick, er det utrolig fedt, men det er ikke noget, der afgør, om jeg går fra hus og hjem,« siger Kim Henningsen.

Kim Henningsen, tidligere chefredaktør på Se og Hør, efter dommen i Retten i Glostrup 24. november 2016. Foto: Liselotte Sabroe

Udover caddie-jobbet har den tidligere mediechef også sin egen virksomhed Kcom, hvor han rådgiver virksomheder, og derudover holder han foredrag og skriver freelance-artikler for Golfavisen.

Hvis han selv kunne vælge, så har Kim Henningsen dog en drøm om at vende tilbage til mediebranchen.

»Jeg vil selvfølgelig gerne arbejde med journalistisk, for jeg har været i den branche, siden jeg var 18 og begyndte på Journalisthøjskolen, men jeg kan også godt forstå, at mange har svært ved at se mig arbejde hos dom efter dommen,« siger Kim Henningsen, der da også har oplevet, at ansættelser er gået i vasken.

»Jeg er blevet ansat i to faste stillinger af chefredaktører, men hvor direktionen så meddelte, at det gav støj på linjen at have mig, og så annullerede vi kontrakten stille og roligt igen,« forklarer Kim Henningsen.