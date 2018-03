Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



En stor bygning ved Thisted Lufthavn er torsdag aften brudt i brand.

Det skete, efter en bil bragede ind i bygningen.

Det bekræfter Jan Nørrum fra Midt- og Vestjyllands Politi ifølge Nordjyske.

Efterfølgende er føreren af bilen afgået ved døden, skriver politiet på Twitter.

Bil kørt ind i lufthavnsbygningen, Thisted Lufthavn. Fører af køretøjet afgået ved døden. Identitet p.t. ukendt. Politi og redningsberedskab er på stedet. — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) 15. marts 2018

»Strømmen er gået i hele lufthavnen og både beredsskabsstyrrelsen og brandvæsnet er her oppe med omkring seks køretøjer hver, derudover holder politiet her også med en masse biler. Hjemmeværnet har spærret lufthavnen af,« siger BTs mand på stedet og tilføjer:

»Der holder bare brandbiler over det hele, der lugter rigtig brændt.«

Nordjyllands Beredskab rykkede kort efter brandens opståen ud med alt disponibelt mandskab.

Bilen som er kørt ind i lufthavns-bygningen køres væk Foto: Rasmus Skaftved Bilen som er kørt ind i lufthavns-bygningen køres væk Foto: Rasmus Skaftved

Alarmen lød klokken 20.59 torsdag aften og gik på, at bilen efter at have kørt ind i bygningen brød i brand og antændte samme bygning.

»Branden har udviklet så meget varme, at brandfolkene i første omgang ikke kunne komme i nærheden af bilen,« forklarer vagtchefen til Nordjyske.

Der er endnu ikke kommet en forklaring på, hvorfor bilen befandt sig på arealet ved lufthavnen.

Lufthavnens baner har angiveligt tidligere været brugt til såkaldt streetrace, men der er ikke bekræftet, om det også har været tilfælde ved ulykken.

BT arbejder på at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi samt fra Nordjyllands Beredskab.



