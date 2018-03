»Dem man bør have medlidenhed med er mennesker, der lider under verdens ondskab,« siger den dødsmærkede søfarer og tv-mand, der har fået mange nye læsere med sin sidste bog, der sælger uhørt godt.

Omkring 65.000 bøger er der langet over disken på mindre end tre måneder og der er nye tryk på vej af tre af den populære forfatters tidligere storsælgere.

Troels Kløvedal har grund til at være både stolt og tilfreds. Siden december, hvor erindringsbogen ’Alle mine morgener på Jorden’ (Gyldendal) udkom, er den sprøjtet over disken i de danske boghandler, og er nu på femte oplag.

For snart to år siden måtte den frihedselskende søfarer erkende, at han havde været rundt om jorden for sidste gang.

Lægerne konstaterede, at Kløvedal havde fået den uhelbredelige nervesygdom ALS, og at han samtidig var ramt af lungesygdommen bronkiektasi.

Og for mere end halvandet år siden gav han sig selv mellem to måneder og et halvt år at leve i. Men Kløvedal holder fast ved livet her ved begyndelsen af foråret 2018, og giver ikke op uden kamp. Snart har han været 75 gange rundt om solen, og den 2. april kan han fejre sin 75 års fødselsdag. I en mail til BT fortæller den seje sømand og eventyrer, at hans krop bliver stadigt svagere, og at det også bliver vanskeligere, at skrive på den iPad han kommunikerer ved hjælp af.

Troels Kløvedal har efter eget udsagn sejlet med 800-900 mennesker på Niordkaperen. Her er landets mest populære søfarer for fulde sejl i 2013 med to piger, som han viser Skagen fra søsiden i forbindelse med 'Mit Danmark' som han lavede for TV2. (Privatbillede med tilladelse fra Troels Kløvedal) Troels Kløvedal har efter eget udsagn sejlet med 800-900 mennesker på Niordkaperen. Her er landets mest populære søfarer for fulde sejl i 2013 med to piger, som han viser Skagen fra søsiden i forbindelse med 'Mit Danmark' som han lavede for TV2. (Privatbillede med tilladelse fra Troels Kløvedal)

»Sygdommen gør jo én svagere, og sådan er det. Men jeg rammer stadig tangenterne selv om det er svært,« fortæller Kløvedal, der trods sine fremskredne sygdomme har overskud til at besvare nogle af BTs spørgsmål i forbindelse med de fine salgstal på hans sidste bog ‘Alle mine morgener på Jorden’, der nu også kan kaldes en bestseller.

»Det er naturligvis en glæde, at så mange mennesker læser min bog, og jeg får mange livskloge mails fra folk som skriver, at mine bøger, også nu den sidste, har hjulpet dem igennem livskriser af mange slags. Eksistentielle som mere filosofiske,« siger Troels Kløvedal, der fortæller, at han ikke tænker på at ramme et bestemt publikum, når han skriver bøger, men alligevel har et bud på sin brede folkelige appel:

»Det er vel noget med at man rammer en grundtone der er fælles. En kærlighed til nogle værdier, der berører os alle. Og troen på, at livet er én lang spændende rejse,« siger Troels Kløvedal, der stadig insisterer på, at holde kontakt med sit publikum fra hjemmet på Djursland, hvor han har boet i mange år på Vestergården med hustruen Else Marie.

Her har han stadig mulighed for at komme udendørs, og opleve den natur, der er lige så essentiel for Kløvedal, som blodet der ruller i hans årer.

I december fortalte han til BT, at selvom han er i respirator og afhængig af en iltflaske, så er han stadig mobil.

»Jeg bliver svagere og svagere, og min krop forlader mig stille og roligt. Jeg kan dog stadig bevæge mig igennem huset med plejere, respirator og iltflaske efter mig,« sagde Troels Kløvedal, der også fortalte, at han ikke har smerter på grund af nervesygdommen, der langsomt har lammet den 74-årige forfatters muskulatur siden diagnosen i 2016.

I dag er hans talecenter lammet, mens hørelsen er intakt, og han kommunikerer derfor ved hjælp af sin computer.

Kaptajn Kløvedal som han helst vil huskes. Ved roret på Nordkaperen, som han har styret rundt om kloden tre gange. Her er han i dansk farvand ud for Skagen i TV2 programmet 'Mit Danmark' fra 2013.(Privatfoto med tilladelse fra Troels Kløvedal) Foto: tr Kaptajn Kløvedal som han helst vil huskes. Ved roret på Nordkaperen, som han har styret rundt om kloden tre gange. Her er han i dansk farvand ud for Skagen i TV2 programmet 'Mit Danmark' fra 2013.(Privatfoto med tilladelse fra Troels Kløvedal) Foto: tr

Troels Kløvedal fortæller, at han får mange forespørgsler om sit helbred, blandt andet fra journalister, men siger at han har det ambivalent med henvendelserne.

Den dødsmærkede forfatter vil nemlig under ingen omstændigheder have medlidenhed på grund af hans helbredstilstand:

»Jeg ønsker ingen medlidenhed, men vil som alle andre bedømmes på, hvad jeg har lavet, og hvordan jeg har opført mig her i livet,« siger han til BT:

»Dem man bør have medlidenhed med er slet ikke mennesker som mig, men dem der virkelig lider under verdens ondskab. I Syrien, Sudan, Yemen samt Afghanistan, som jeg selv har besøgt for Folkekirkens Nødhjælp,« siger manden, der altid har haft brede skuldre og stor empati med verdens fattige og nødstedte.

Gennem hele sit liv og på sine mange rejser, har han besøgt og udforsket de fjerneste egne af kloden. Og hans overskud og omtanke for andre mennesker er intakt, selvom han er stærkt svækket og ligger for døden.

»Når man er der, hvor jeg er nu, er det som om alt det ydre skrælles af. Sådan er der nok også mange andre mennesker, der er i den situation. Karriere, jordomsejlinger, mange bøger i mange oplag, film, foredrag, priser og så videre bliver ren overflade. Det man helst vil huskes for er, at man var glad - og at man var et ordentligt menneske,« siger Kløvedal til BT, og konkluderer helt usentimentalt og hudløst:

»Det er jo meget naturligt at dø som 75-årig, og jeg dør så af ALS. Jeg ser slet ikke døden som en katastrofe, men som en naturlig del af et levet liv,« siger Troels Kløvedal til BT.

Derfor er Kløvedal så elsket

Troels Kløvedals forlag Gyldendal er nu ude i femte oplag med ‘Alle mine morgener på jorden’, og har trykt 65.000 eksemplarer af Troels Kløvedals sidste bog, der udkom i starten af december.

»Den har solgt utrolig hurtigt og det er en ekstraordinær succes, at den har solgt så meget - så hurtigt. Det sker desværre ikke for mange bøger i dag,« siger forlagets litteraturdirektør Johannes Riis.

Troels Kløvedal skriver selv til BT, at han 'for længst har rundet en million solgte bøger', men præcis hvor mange det drejer sig om siden debuten ‘Kærlighed, kildevand og det blå ocean’ i 1979, ved han ikke. Derfor har han bedt sit forlag lave en opgørelse.

»Vi har solgt en forfærdelig masse af hans bøger gennem tiden, og vi har lovet Troels, at få styr på, hvor mange bøger det i alt drejer sig om. Da jeg kom til Gyldendal for snart 40 år siden udgav vi hans første bog, der solgte over 100.000 eksemplarer. Det var helt eventyrligt, men det var også en anden tid dengang. I dag er det ret usædvanligt, at vi har bøger, der sælger så meget som hans sidste,« siger Johannes Riis, der mener, at det er en sjælden kombination, der har gjort Troels Kløvedal så elsket blandt danskerne. Og at populariteten også skyldes den måde forfatteren har valgt at leve sit liv på:

»Troels er en mand med en særlig karisma, og en stor fortælleglæde. Og så har han levet et liv, der er meget forskelligt fra det liv vi andre lever bag vores skrivebord og computer. Troels har virkelig fået noget ud af sit liv. Han har været nysgerrig, og har hele tiden sat sig ind i nye ting og tilegnet sig en viden, som han meget gerne vil dele med andre mennesker. Og når man samtidig har været rundt i alle verdenshjørner er det altså en kombination, der er svær at matche og som virkeligt fascinerer folk,« siger forlagsdirektøren, der nu genudgiver tre af Kløvedals bøger i kølvandet på den aktuelle succes med erindringsbogen ‘Alle mine morgener på jorden'.

»Troels har fået nye læsere med den nye bog, og dem vil vi gerne præsentere for hans tidligere bøger. Han er en glad og taknemmelig mand, og der er ikke anelsen af hverken bitterhed eller vrede over den sygdom, han har fået. Og så glæder det ham selvfølgelig, at han har fået så mange nye læsere. Og at hans faste læsere bliver ved med at skrive til ham. Det er han også meget taknemmelig for.«