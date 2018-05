Danskerne begynder den nye uge med masser af sol og sommertemperaturer, men i stedet for at finde solbrillerne frem fra morgenstunden, bliver det midt på ugen mere hensigtsmæssigt at tage en paraply med, inden man går hjemmefra.

Det fortæller Anja Bodholdt fra DMI’s vejrtjeneste.

»I morgen bliver en rigtig fin dag med sol og varme og svag til jævn østenvind,« siger hun om mandagen, der byder på temperaturer på mellem 22 og 27 grader.

»Det går så lidt ned ad bakke i ugens løb. Tirsdagen ser også pæn ud, men fra onsdag kommer der fronter ind som ind imellem vil give byger og skyet vejr. Der vil også kunne komme sol, men slet ikke som i de her dage.«

Anja Bodholdt fortæller, at temperaturerne vil dale stødt fra mellem 17 og 23 grader onsdag til mellem 13 og 18 grader fredag.

»Det er et lavtryk, der kommer op fra Polen og bevæger sig op over Østersøen og genererer byger til os,« siger Anja Bodholdt og fortæller, at torsdag og fredag vil ligne onsdagen med byger og skyet vejr - dog med kig til solen.

»Det er nok en meget god ide at have en paraply med i tasken,« siger hun.

Weekenden tegner sig dog til at arte sig bedre end dagene op til.

»Der skulle være mulighed for bedre vejr igen. Det er ikke helt udelukket, at vi kan få et højtrykspræget vejr igen.«