Den vilde varmebølge over Danmark fortsætter onsdag og resten af ugen.

Det oplyser vagtchef hos DMI, Lars Henriksen:

»Onsdag får vi temperaturer mellem 24 og 27 grader med vind fra syd. Det bliver varmest i Jylland og særligt i Nordjylland,« siger han.

Onsdag fik Danmarks årets 10. sommerdag, da temperaturen ramte 26,2 grader i blandt andet København. Det var samtidig tredje dag i træk, hvor gennemsnitstemperaturen rundede 25 grader. Dermed er Danmark officielt ramt af en varmebølge.

Maj-varmen fortsætter resten af ugen. Foto: Bax Lindhardt

Det varme maj-vejr kommer til at fortsætte, fortæller Lars Henriksen:

»Vi har et højtryk liggende tæt på Danmark i nordøst. Det betyder, at der strømmer tør varme op fra sydøst, og det vil det blive ved med resten af ugen, hvor vi får masser af sol og høj varme,« siger Lars Henriksen.

Selv om det virker utroligt varmt, er Danmark stadig et stykke fra en regulær hedebølge. Her kræver det, at gennemsnittet af de højeste temperaturer tre dage i træk skal være over 28 grader.

Maj ligger lige nu til at slå allertiders rekord som både den varmeste og solrigeste maj-måned nogensinde, hvilket også forbløffer DMI.

»Det er usædvanligt, at højtrykket bliver ved med at ligge der,« siger Lars Henriksen.

DMI melder dog, at der kan være mildere vejr og regn på vej, når vi rammer juni.