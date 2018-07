Mens DMI tidligere lørdag meldte ud, at vejrtjenesten forventer skybrud og torden senere på dagen, er meldingen nu ændret til et varsel om farligt vejr.

Således opgraderer DMI nu sit varsel fra at omhandle skybrud på mellem 15 til 25 millimeter på en halv time til at gælde 25 til 35 millimeter på en halv time. Samtidig er der risiko for torden og kraftige vinde på 15 meter i sekundet.

»Vi har opgraderet til et decideret varsel, for der er nogle tendenser, der holder ved. Vi har en dimension, vi normalt ikke ser, nemlig at det hele er så tørt. Så man skal være opmærksom på, at hvis der kommer mange lyn, så kan de slå ned og antænde den tørre natur. Og hvis der går ild i noget, kan der jo desværre ske nogle ting, som vi har set andre steder i Europa,« siger vagthavende hos DMI, Frank Nielsen.

Varslet gælder for det meste af Danmark på nær det østlige Sjælland og det nordligste Jylland, hvor der forventes at komme 'almindeligt' skybrud med op til 25 millimeter.

Dermed er DMI's Danmarkskort gået fra at være turkis-farvet til at være stort set orange som gælder situationer, hvor vejret kan udvikle sig til at blive farligt.

DMI varsel om skybrud, torden og vindstød. : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/PpPvvQixIe — DMI (@dmidk) July 28, 2018

Et voldsomt uvejr drev mandag ind over Danmark. Torden og mere end 40.000 lyn oplyste nattehimlen- som her ved Dronningmølle i Nordsjælland. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Et voldsomt uvejr drev mandag ind over Danmark. Torden og mere end 40.000 lyn oplyste nattehimlen- som her ved Dronningmølle i Nordsjælland. Foto: Bax Lindhardt

Kraftig torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg. Skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed.