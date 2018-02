»Hele Danmark vil mandag morgen opleve, at det blæser godt.«

Sådan siger Jesper Eriksen, vagthavende metrolog ved DMI, til BT.

»Der kommer kraftige vindstød, de her kastevinde, som varer få sekunder. De vil typisk være på en 15 til 20 meter i sekundet. Der vil være kuling til hård kulingstyrke, og helt lokalt ude ved den jyske vestkyst kan man nå op på storm.«

Mandagens vejr bliver dog ikke lige så livligt som søndagens, der bød på flere varsler fra DMI. Men i løbet af natten til mandag har flere i trekantsområdet dog formentlig oplevet, at »det har været særdeles blæsende«, som vagthavende Jesper Eriksen formulerer det.



Søndag aften nåede en enkelt af DMIs vejrstationer kortvarigt at registrere vindstød af stormstyrke.

»Det var oppe ved yderste klitrække ved Blåvandshuk«, fortæller Jesper Eriksen.

Så hold på hat og briller, hvis du skal ud i trafikken mandag morgen. Og skal du ud på vejene, så vær ekstra opmærksom.

Flere steder i landet kan der mandag morgen falde byger, der kan indeholde hvad som helst i form af regn, slud, hagl eller sne. Det kan lokalt betyde glatte veje, lyder det fra den vagthavende metrolog.



Også søndagen var præget af glatte veje.



Søndag morgen var store dele af landet ramt af rimglatte vejbaner. Det betød flere uheld og en opfordring fra politiet til bilister om at køre forsigtigt.

Og sent på aftenen modtog Syd- og Sønderjyllands Politi flere meldinger om, at der var meget glat på Sønderjyske Motorvej.

Vi får flere meldinger ind om, at det er meget glat på Sønderjyske Motorvej - formentligt efter nedbør i form af hagl eller sne. Kør forsigtigt. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 11. februar 2018