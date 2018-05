I løbet af ugen går det fra sol og 27 grader mandag til byger og ned til 15 grader fredag, forudser DMI.

Ugen begynder utrolig flot med sol og op til 27 grader. Men derefter går det stille og roligt ned ad bakke.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anja Bodholdt tidligt mandag morgen.

- Det starter så godt, som det næsten kan på sådan en forårsmandag, som nærmere bliver en sommermandag. Det bliver tørt, og vi får masser af sol, og temperaturerne når op på mellem 22 og 27 grader, siger hun.

- Dog vil det måske blive knap så varmt ved østvendte kyster, tilføjer hun.

Tirsdag bliver også en solrig dag, men i løbet af dagen bliver det efterhånden mere skyet i den sydøstlige del af landet. Temperaturerne når op på mellem 20 og 25 grader.

- Derefter går det gradvist ned ad bakke, siger meteorologen.

Onsdag strømmer der således ustadig luft ind over landet, og det vil sandsynligvis give skyer og regnbyger.

- Vi får ikke decideret regnvejrsdage, men det bliver en hel del anderledes end de mange flotte dage, vi har haft på det seneste, siger Anja Bodholdt.

Temperaturerne tager også et lille dyk og lander onsdag på 17-22 grader.

- Det ser ud til, at vi bliver ramt af et lavtryk torsdag og fredag, men det er lidt svært at sige allerede nu, hvor det våde vejr rammer, siger hun.

Torsdag og fredag vil temperaturerne ligge på omkring 15-20 grader.

- Det er stadig ret flot for årstiden. Hele maj har faktisk været rigtig flot, siger Anja Bodholdt.

Faktisk har maj været så varm og solrig, at foråret 2018 allerede har overgået sommeren 2017 på flere parametre.

Tal fra DMI viser, at sommeren sidste år blev den sommer med den allerlaveste maksimumstemperatur siden 1874, hvor DMI begyndte at måle.

Det varmeste, der blev registreret, var 26,6 grader ved Abed på Lolland den 15. august. Den temperatur slog 2018 allerede den 19. april, hvor der blev målt 26,7 grader i Karup.

Også på solsiden går det strålende for foråret 2018. På landsplan fik vi den 7. maj hele 14,6 timers sol. Det overgår den mest solrige dag i sommeren 2017, hvor vi nåede op på 14,5 timer den 17. juni.

/ritzau/