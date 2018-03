Øverst i videoen får du fem gode råd til at køre sikkert, når vejene er glatte, og det sner.



Selvom sneen er på vej væk, og foråret har givet sine første tegn, må danskerne vente med at pakke vintertøjet væk. Danmark bliver nemlig ramt af lave temperaturer og sneen kommer atter til at dale ned over landet.

Ifølge DMI's vagtchef Steen Rasmussen vender kulden stærkt tilbage - og det forventes den allerede at gøre i morgen onsdag, hvor en kold og frisk østenvind rammer Danmark.

»Det bliver gradvist koldere med kuling, og frem mod weekenden bliver det skyet med snebyger og dagsfrost,« siger Steen Rasmussen, der påpeger, at foråret altså endnu ikke er i sigte.

Steen Rasmussen oplyser også, at landet de følgende dage kan forvente temperaturer under frysepunktet - om natten helt ned til syv graders frost.

Og det er ikke kun kulde, danskerne kan se frem til i morgen. Det forventes nemlig også, at kulden bliver ledsaget af et blæsevejr.

»Det bliver temmelig blæsende fra øst med hård vind og kuling ved kysterne især,« siger Steen Rasmussen.