Der er risiko for skybrud og torden lørdag eftermiddag i den østlige del af landet.

Sådan lyder varslen fra DMI.

Det et særligt København, Nordsjælland og Stevns, der er i farezonen, og som risikerer et vejrskifte lørdag eftermiddag.

Der er risiko for, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 min samt risiko for kraftig torden.

Vejret , der ellers har budt på masser af solskin de seneste dage, ventes at slå om fra 13-tiden og frem mod klokken 20.

Søndag kan dog også byde på regn:

- Begge dage vil der være risiko for regn- og tordenbyger i de østlige egne. Nogle steder kraftigere end andre, men ikke noget med heldagsregn, fortæller DMI's vagthavende, ifølge ritzau.

I Nordjylland vil der søndag komme en del sol, mens temperaturerne sniger sig op på sommerlige 27 grader.

Samtidig vil resten af landet opleve vekslende temperaturer på mellem 18 og 23 grader, mens der ud til kysterne vil være lidt køligere.

/ritzau/