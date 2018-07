Mange danskere vil sandsynligvis opleve store regnskyl lørdag, når skybrud rammer Danmark i løbet af de sidste timer på døgnet.

Derfor advarer DMI lørdag morgen mod voldsomt vejr i form af skybrud, der medfører mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter, samt torden, der kan skabe brande.

Nogle steder i landet kan der endda falde helt op til 30 millimeter, lyder det fra vagthavende, Frank Nielsen.

»Der er så meget fugtighed i luften, at der kan falde helt op til 30 millimeter regn. De områder, hvor det kan ske, som billedet ser ud lige nu, er i den sydvestlige del af landet samt ind over Fyn og Vestsjælland,« siger han.

Frank Nielsen fortæller, at skybruddede kommer i en front, der bevæger sig fra vest mod øst.

»Det er en koldfront, som presser tropevarmen væk, og i den konflikt kan der ske ting og sager, så der lokalt kan komme kraftige skybrud,« siger han og fortsætter:

»Det ser ud til, at det kommer ind sidst på eftermiddagen i Vadehavsområdet og arbejder sig østpå i aftentimerne. Når klokken er omkring 20 går det i et bælte fra Thyborøn over Lillebælt og ind over Vestsjælland. Og ved et-tiden i nat, når vi ind over Midtsjælland.«

»Det har hele tiden set ud til, at det fronten taber pusten lidt, når den kommer frem til hovedstaden, men det kan sagtens ændre sig i løbet af dagen,« fortsætter han.

Mens skybruddene i sin natur er uforudsigelige, er det dog temmelig sikkert, at stort set alle vil få regn. Ifølge Frank Nielsen vil nedbørsmængden ramme mellem 5 og 12 millimeter i de områder, der ikke bliver ramt af et pludseligt skybrud.

Når regnvejret er forbi Danmark i nat, venter der igen dage med tørvejr. Søndag forventes at byde på sol og temperaturer på 25 til 27 grader.