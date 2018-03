Mange danskere vågner Skærtorsdag op til sneklædte omgivelser, og endnu flere skal i løbet af dagen forvente at se den isnende kulde, der præger landet i påskedagene, forvandle nedbør til sne uden for deres hoveddør.

Meteorolog hos DMI, Steen Rasmussen, oplyser, at sneen allerede falder over Trekantsområdet samt på Midt- og Sydsjælland, og snefaldet kan sammen med kraftig vind på mellem 10 og 15 meter i sekundet give problemer med snefygning.

DMI advarer således torsdag mod risiko for snefygning i store dele af landet. Snefygningen sker mest sandsynligt i et bælte fra Midt- og Vestjylland over Fyn til Vestsjælland.

DMI risiko for snefygning. : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/FOlj8d7dHm — DMI (@dmidk) 28. marts 2018

Og da Skærtorsdag typisk indebærer en del trafik i forbindelse med, at mange benytter fridagene til familiebesøg og påskefrokoster, opfordrer Steen Rasmussen de danskere, der skal køre bil, til at tænke over vejrliget.

»Der kan falde op til ti centimeter sne. Der vil nok være tale om tung sne, og lokalt kan der komme fygning, så det er klart, at det kan give nogle trafikale problemer,« siger han.

Ifølge meteorologen vil det primært være den sydlige del af Danmark, der bliver ramt af sne.

Mens Aarhusianerne og Nordsjællerne kan forvente to til fem centimeter sne, så vil der på Syd- og Midtsjælland komme op til ti centimeter, lyder det.

»Det vil nok sne det meste af dagen, men det klinger af i løbet af i aften eller i nat,« siger Steen Rasmussen.

DMI forventer, at sneen langsomt vil smelte de kommende dage, når solen kigger frem. Mens det i nat bliver mellem tre til otte graders frost, kommer dagtemperaturen fredag op på to til fem grader.