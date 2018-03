Lækre frokostborde og bidende kulde.

Det er to ting, der nok venter størstedelen af danskerne i de kommende påskedage.

Og mens påskefrokosterne bare skal nydes i fulde drag, så kræver det nærmest vinterlige vejr lidt mere omtanke.

Det oplyser DMI til BT.

Sagen er nemlig den, at især temperaturerne i nattetimerne vil være modbydeligt lave, og det vil skabe problemer for trafikken om morgenen.

»Man skal tænke sig om i løbet af natte- og morgentimerne, når man begiver sig ud i trafikken. Det kan nemlig blive rigtig glat,« fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende hos DMI.

De trafikale problemer vil i særdeleshed ramme torsdag morgen:

»Det, der kommer til at ske i aften og i løbet af natten, hvor der også nok vil komme noget sne, vil helt sikkert skabe nogle trafikale problemer. Det vil nok gå mest ud over Midt- og Nordjylland, mens også Nordsjælland kan blive ramt,« oplyser Lars Henriksen, der også forklarer, at der er risiko for snefygning.

Lars Henriksen kalder påsken 'en køligere en af slagsen' med 'nærmest vinterligt vejr' og lægger især vægt på den hårde østenvind, der får vejret til at føles isnende koldt, selvom temperaturen vil ligge på 1-3 grader.

Til gengæld er der et lille lyspunkt - i bogstavelig forstand - forud for weekenden, da DMI tror på, at solen vil vise sit ansigt lørdag og søndag.