I videoen er der gode råd til at afkøle sine drikkevarer i varmen.

En helt ny prognose peger på hedebølge med temperaturer over 30 grader under årets Roskilde Festival. Da der samtidig ikke ser ud til at falde en dråbe regn fra nu af og til festivalen er slut, skal de 80.000 gæster tage nogle vigtige forholdregler, formaner DMI.

»Det bliver rigtig varmt, og der er udsigt til det, vi omtaler som hedebølge. På landsplan vil gennemsnitstemperaturen ligge over 28 grader over tre dage fra onsdag. I Roskilde vil temperaturen ligger på 26-27 grader, men det vil føles meget varmt, og temperaturen kan stige«, siger meteorolog Janne Hansen fra DMI.

»Faktisk viser den aller nyeste prognose, som jeg lige har modtaget, at temperaturen kan komme over 30 grader«, siger hun til B.T.

Danskerne lider under en historisk tørke i juni måned, og der fortsætter under Roskilde Festival.

Er du stadig glad for det varme og tørre vejr i Danmark?

»Der er tale om en tør periode uden nedbør i Roskilde«, siger Janne Hansen.

- Ikke så meget som et lille dryp?

»Der er ikke noget, der indikerer, at der kommer nedbør, nej«, lyder det tørre svar.

Med over 30 graders varme er det vigtigt at have masser af vand i nærheden. (Arkivfoto/Scanpix) Foto: Sisse Stroyer Vis mere Med over 30 graders varme er det vigtigt at have masser af vand i nærheden. (Arkivfoto/Scanpix) Foto: Sisse Stroyer

Nattetemperaturerne kommer ifølge meteorologernes prognoser ikke under 10 grader, men kan komme helt op på 18 grader nogle nætter. Det vil derfor blive svært for Roskilde-folket at slippe væk fra den knastørre varme.

Det får DMI til at komme med nogle vigtige råd til gæsterne.

»Man skal være opmærksom på sig selv. Man skal drikke godt med væske - vand, vel at mærke. Og så skal man huske solcreme og så vidt muligt opsøge skygge«, siger Janne Hansen.

Hun påpeger, at festivalgæsterne med stor sikkerhed ikke kun skal ruste sig til at modstå en bagende varme. De får også et problem af mere hygiejnisk karakter.

»Det er potentiale for en ildelugtende festival, idet varmen bærer lugten af afføring rundt på pladsen«, siger meteorologen.

Den sætning vil få ét bestemt ord til at dukke op i hovedet på alle garvede festivalgængere: Urinstøv!