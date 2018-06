Djurs Sommerland får nu en ny forlystelse. Og det bliver den højeste og hurtigste forlystelse i hele parken!

Besøgende i Djurs Sommerland i 2019 kan se frem til en ellevild oplevelse. Parken oplyser nemlig, at en ny forlystelse ved navn 'Tigeren' åbner i maj 2019.

Tigeren er en enorm gynge, der er Danmarks største såkalde 'Gyro Swing' og en af de største i hele Europa.

Den nye forlystelse kommer til at have en topfart på 100 kilometer i timen. Tigeren har en roterende gondol, der svinger helt op i 45 meters højde, hvor man bliver udsat for en g-påvirkning på +4,5.

Tigeren kan medtage op til 40 personer per tur og kommer til at kunne betjene i alt 900 mennesker i timen med en turlængde på cirka to minutter.

Den nye kæmpegynge kommer til at blive en del af Djurs Sommerlands nye Wild Asia-område sammen med to andre familienyheder; Jungle Rally og Safaribussen.

Her kan du se en animeret 3D-video af Tigeren.